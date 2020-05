Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: Ο Δημήτρης Κρεμαστινός ήταν “ο δικός μας γιατρός”

Το δικό της αντίο είπε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής στον βουλευτή της παράταξης, πρώην Υπουργό και αντιπρόεδρο της Βουλής.

Με μία δήλωση αποχαιρέτισε τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής τον Δημήτρη Κρεμαστινό, τον βουλευτή που έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό.

Η ανακοίνωση της Φώφη Γεννηματά

Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια του αγαπημένου φίλου Δημήτρη Κρεμαστινού. Χάσαμε σήμερα έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν λαμπρό επιστήμονα, ένα φλογερό πατριώτη, ένα Μαχητή της Δημοκρατικής Παράταξης, βουλευτή, αντιπρόεδρο της Βουλής, υπουργό.

Ήταν «ο δικός μας γιατρός». Ο Δ. Κρεμαστινός δεν στάθηκε μόνο στο πλευρό του ιδρυτή μας Ανδρέα Παπανδρέου. Κέρδισε την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των Ελλήνων, μέσα από τη συνεχή κοινωνική , επιστημονική και την Ακαδημαϊκή του παρουσία, το διδακτικό και ερευνητικό του έργο, τη δράση του στις μεγαλύτερες Καρδιολογικές Κλινικές της χώρας και τη θητεία του στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπου συνέβαλε στην ενίσχυση του ΕΣΥ.

Το όνομά του συνδέθηκε με τη λειτουργία των σημαντικότερων καρδιολογικών κλινικών της χώρας, την ενίσχυση του ΕΚΑΒ, τη λειτουργία των αεροδιακομιδών, τη δημιουργία του ΟΚΑΝΑ, την εισαγωγή της τηλεϊατρικής, την αναμόρφωση του ψυχιατρείου της Λέρου, την ίδρυση και στήριξη του Νοσοκομείου Ρόδου.

Η απουσία του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην επιστήμη, στην παράταξή μας, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Δωδεκάνησα που τον αγάπησαν και τον τίμησαν επί σειρά ετών.

Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα τον θυμόμαστε με αγάπη και σεβασμό. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην Τζένη και τους οικείους του.