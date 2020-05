Life

Η Μαρία Σολωμού για την καραντίνα και τον Πάνο Ιωαννίδη (βίντεο)

Τι λέει η ηθοποιός στο "Πρωινό", για την διαδικτυακή σειρά εν μέσω κορονοϊού, τις ασχολίες της και το “ραντεβού” με τον γνωστό σεφ.