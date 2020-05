Κοινωνία

Χαρδαλιάς: Προκλητικοί όσοι ανοίγουν παράνομα τα καταστήματα τους

“Κεραυνοί” κατά ιδιοκτητών που έσπευσαν να λειτουργήσουν τα καταστήματά τους, αψηφώντας τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό.

Την «αξιέπαινη υπευθυνότητα» της πλειονότητας της ελληνικής κοινωνίας επαίνεσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, στηλιτεύοντας παράλληλα την προκλητική συμπεριφορά ορισμένων καταστηματαρχών, που έσπευσαν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους αψηφώντας τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό.

Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς κατά την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, την Πέμπτη εντοπίστηκαν δύο καφέ-μπαρ που λειτουργούσαν παράνομα και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ. Συνολικά, τις τελευταίες 4 ημέρες διαπιστώθηκαν 18 παραβάσεις που αφορούσαν λειτουργία επιχειρήσεων, ενώ έγιναν 19 συλλήψεις.

Τέτοιες συμπεριφορές, τόνισε, συνιστούν πρόκληση για τους συνετούς ιδιοκτήτες καταστημάτων που περιμένουν υπομονετικά για να μπορέσουν να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους.

Αναφορικά με τις μη προβλεπόμενες μετακινήσεις, είπε από την έναρξη της “δεύτερης φάσης” έχουν διαπιστωθεί 414 παραβάσεις. Συνέστησε σε όλους υπομονή μέχρι τις 18 Μαίου, όταν θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, «αν όλα πάνε καλά», όπως τόνισε.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων σημείωσε πως τα πρώτα 24ωρα της “δεύτερης φάσης” (σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων) δείχνουν πως η κοινωνία αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα της κατάστασης και αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την πρωτοφανή συγκυρία. «Είναι προτιμότερο να προχωρήσουμε αργά από το να γυρίσουμε πίσω», τόνισε.

Συνέστησε σύνεση και πειθαρχία, εξηγώντας πως δεν πρέπει να αφήσουμε την ανυπομονησία μας να θέσει σε κίνδυνο όσα πετύχαμε μέχρι σήμερα. «Κανείς δεν θέλει να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν χθες», είπε χαρακτηριστικά.