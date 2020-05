Οικονομία

Εργαζόμενοι ΛΑΡΚΟ στον ΑΝΤ1: Η κυβέρνηση δεν τήρησε τις υποσχέσεις της (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έχουν προγραμματίσει κινητοποιήσεις μέσα στον Μάιο. Με ολοκληρωτική κατάρρευση κινδυνεύει η ιστορική εταιρεία.