Οικονομία

Σταϊκούρας: Πολύ καλή συμφωνία η απόφαση του Eurogroup

Οι Υπ. Οικονομικών της Ευρωζώνης συμφώνησαν στους όρους που θα διέπουν τα δάνεια του ESM προς τις χώρες που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Πολύ καλή συμφωνία χαρακτήρισε την απόφαση του Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, λέγοντας ότι ο μηχανισμός στήριξης για να χρηματοδοτηθούν άμεσες και έμμεσες δαπάνες σχετιζόμενες με την υγειονομική κρίση, δεν θα έχει μακροοικονομικές προϋποθέσεις, θα ενσωματώνει απλοποιημένο πλαίσιο παρακολούθησης και θα διαθέτει ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης. Ωστόσο, προσέθεσε ότι εκκρεμούν τόσο το πρόγραμμα SURE για την ενίσχυση της απασχόλησης, που αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, όσο και η δημιουργία ενός Ταμείου Ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε τα εξής:

«Το σημερινό Eurogroup κατέληξε σε μία πολύ καλή συμφωνία για τους όρους και τα χαρακτηριστικά αξιοποίησης, από όσες χώρες αιτηθούν, φθηνών πιστοληπτικών γραμμών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Αυτός ο μηχανισμός στήριξης, σύμφωνα και με τις ελληνικές θέσεις, θα είναι άμεσα διαθέσιμος- με τους ίδιους όρους- σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν άμεσες και έμμεσες δαπάνες σχετιζόμενες με την υγειονομική κρίση, δεν θα έχει μακροοικονομικές προϋποθέσεις, θα ενσωματώνει απλοποιημένο πλαίσιο παρακολούθησης και θα διαθέτει ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Εφικτός στόχος είναι αυτό το “δίχτυ ασφαλείας” για όποια κράτη- μέλη το αξιοποιήσουν, να ενεργοποιηθεί από την 1η Ιουνίου.

Παράλληλα, εκκρεμεί, και αυτό είναι κυβερνητική προτεραιότητα, η άμεση ολοκλήρωση και υλοποίηση των υπόλοιπων πρόσφατων ευρωπαϊκών αποφάσεων, για την ενίσχυση εργαζόμενων και επιχειρήσεων, μέσω- αντίστοιχα- του προγράμματος SURE και της δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού ταμείου εγγυήσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αποφάσεις που επίσης θα πρέπει να ενεργοποιηθούν, άμεσα, από την 1η Ιουνίου.

Και φυσικά εκκρεμεί η δημιουργία ενός Ταμείου Ανάκαμψης, με μέγεθος και σύνθεση χρηματοδότησης, κυρίως μέσω επιχορηγήσεων, που να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις με τις οποίες όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες είναι αντιμέτωπες».

Όπως είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, τα δάνεια αυτά θα έχουν 10ετή περίοδο ωρίμανσης και θα είναι διαθέσιμα ως τον Δεκέμβριο του 2022 ή και αργότερα, αν χρειαστεί. «Όλες οι χώρες της ευρωζώνης θα μπορούν να αντλούν δάνεια που αντιστοιχούν στο 2% του ΑΕΠ τους και δεν θα υπάρχει στιγματισμός», ξεκαθάρισε ο Μάριο Σεντένο.

Το Συμβούλιο των Διοικητών του ESM θα συνεδριάσει πριν την 1η Ιουνίου για να επικυρώσει την απόφαση του Eurogroup και να τεθεί σε λειτουργία η πιστωτική γραμμή του ESM.

«Αν όλες οι χώρες προσφύγουν στη στήριξη του ESM, που δεν το πιστεύω, ο ESM θα διαθέσει συνολικά δάνεια ύψους 240 δισεκατομμυρίων ευρώ», είπε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ.

Εξάλλου, ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, παρουσίασε στους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης τις ζοφερές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020. Όπως είπε, τόσο η ύφεση το 2020, όσο και η ανάπτυξη που αναμένεται να ακολουθήσει το 2021 θα είναι «άνιση» μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Καθώς οι χώρες της ΕΕ βυθίζονται σε βαθιά ύφεση, το σημαντικότερο «εργαλείο» της ΕΕ για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης, είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο όμως θα καθυστερήσει να υλοποιηθεί, διότι το χάσμα μεταξύ των χωρών για το μέγεθός του και για τον τρόπο χρηματοδότησης, παραμένει αγεφύρωτο.

«Όλες οι προσπάθειές μας θα πρέπει να επικεντρωθούν στη δημιουργία ενός μεγάλου ταμείου ανάκαμψης για την επανεκκίνηση των οικονομιών μας», τόνισε ο Μάριο Σεντένο.

Η Γαλλία πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδίδει ομόλογα που θα φέρνουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ συμπληρωματικά 150-300 δις ευρώ το χρόνο, για τα έτη 2021-2023. Όμως όπως είναι γνωστό η Γερμανία και άλλες χώρες του Βορρά, αντιτίθεται στην ιδέα έκδοσης κοινού χρέους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να καταθέσει την πρότασή της τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει δάνεια και επιχορηγήσεις, όπως έχει πει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.