Κοινωνία

Φονικό στα Ανώγεια: Διαφορετικές ερμηνείες για τα όπλα (βίντεο)

Η ταυτοποίηση των δύο όπλων με τους κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο της συμπλοκής, δεν στάθηκε ικανή για να πέσουν οι τόνοι. Τι δήλωσε ο καθ'ομολογία δράστης του φονικού