Κοινωνία

Επεισόδια στην Κυψέλη

Ζημιές σε βιτρίνες καταστημάτων προκάλεσαν άγνωστοι. Πέταξαν και μολότοφ σε μηχανή της ΔΙ.ΑΣ. Νέα συγκέντρωση στην πλατεία Αγίου Γεωργίου.

Άγνωστα άτομα επιτέθηκαν το βράδυ, με πέτρες και ξύλα, σε δύο σούπερ μάρκετ στην Κυψέλη, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ και έσπασαν την τζαμαρία τους, ενώ προκάλεσαν παράλληλα φθορές και σε ένα ΑΤΜ, καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα του ενός καταστήματος στην ίδια περιοχή.

Τα ίδια άτομα πέταξαν μια βόμβα μολότοφ σε μηχανή της ΔΙ.ΑΣ, χωρίς να τραυματιστεί κάποιος αστυνομικός. Έως αυτή την ώρα δεν έχει γίνει κάποια προσαγωγή.

Λίγο νωρίτερα, είχαν συγκεντρωθεί περίπου 1.000 άτομα, σύμφωνα με την εκτίμηση της Αστυνομίας, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου και έκαναν πορεία στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται, ότι τα ξημερώματα συγκεντρώθηκαν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, περίπου 250 άτομα, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, τα οποία επιτέθηκαν σε αστυνομικές δυνάμεις.



Η Αστυνομία προχώρησε στη συνέχεια σε 37 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 5 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

(*Η φωτογραφία είναι από τα επεισόδια τα ξημερώματα)