Κόσμος

Κορονοϊός – Ρωσία: Φονική φωτιά σε νοσοκομείο αναφοράς (βίντεο)

Τρόμος από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται ασθενείς με κορονοϊό.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σήμερα σε ένα νοσοκομείο της Μόσχας όπου νοσηλεύονται ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό.

Το νοσοκομείο αυτό, στα βορειοδυτικά προάστια της Μόσχας, έχει οριστεί ως ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς της ρωσικής πρωτεύουσας για την ασθένεια Covid-19.

Το υπουργείο αντιμετώπισης καταστροφών ανέφερε στο πρακτορείο RIA ότι η φωτιά ξεκίνησε από το δωμάτιο ενός ασθενή, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. Η πυρκαγιά έχει πλέον σβήσει.

Στη Ρωσία έχουν καταγραφεί μέχρι και σήμερα 198.676 κρούσματα και 1.827 θάνατοι από τον νέο κορονοϊό.