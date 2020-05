Κοινωνία

ΓΕΕΘΑ: αναβολή στις ασκήσεις του Πολεμικού Ναυτικού λόγω κορονοϊού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Όλες οι ασκήσεις, μεγάλης και μεσαίας κλίμακας, του ΠΝ…

Κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ αναβάλλονται όλες οι ασκήσεις μεγάλης και μεσαίας κλίμακας του Πολεμικού Ναυτικού, λόγω των προειδοποιήσεων του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό από τις 4 Μαΐου.

Στόχος είναι η διαφύλαξη του ποσοστού των κρουσμάτων στο 0,05% των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η άσκηση “Καταιγίδα” δεν ματαιώνεται αλλά μετατίθεται για άλλη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνο.