Οικονομία

Έρχεται η ρύθμιση για τα τραπεζοκαθίσματα στα καταστήματα εστίασης

Διευκρινίσεις από τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Τι είπε και για τη δυνατότητα πεζοδρομήσεων.

Εντός της εβδομάδας θα κατατεθούν από το υπουργείο Εσωτερικών στη Βουλή οι ρυθμίσεις για τις διευκολύνσεις που θα δίδονται στους καταστηματάρχες εστίασης για να επεκτείνουν το χώρο στον οποίο κάνουν χρήση των τραπεζοκαθισμάτων τους.

Οι ρυθμίσεις, τις οποίες επεξεργάσθηκαν από κοινού τα υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης και έχουν τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, θα περιλαμβάνονται στην κύρωση ΠΝΠ, πιθανότατα την Τετάρτη.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, στο Star, με τη ρύθμιση τα καταστήματα εστίασης θα μπορούν έως και να διπλασιάσουν το χώρο που διαθέτουν έως σήμερα προκειμένου να καλύψουν ένα μέρος της χαμένης χωρητικότητάς τους. Αυτό θα γίνει χωρίς να πληρώσουν επί πλέον τέλη στους Δήμους. Όπως εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει χώρος για επέκταση η υπόδειξη που κάνει η νομοθετική παρέμβαση είναι να μειώνονται τα δημοτικά τέλη έως και 50%.

Στη ρύθμιση υπάρχει πρόβλεψη σε ορισμένες περιπτώσεις είτε για μερικές ώρες είτε για το σύνολο της ημέρας να υπάρχει δυνατότητα πεζοδρομήσεων από τους Δήμους, σε κάθε περίπτωση με την προϋπόθεση ότι πρέπει να μένει ελεύθερος ένας χώρος τουλάχιστον 1.80 m για να κυκλοφορούν χωρίς προβλήματα οι πεζοί και οι μόνιμοι κάτοικοι και να μη ταλαιπωρούνται ή κλείνουν οι διαβάσεις σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

«Πιστεύω ότι είναι μια δίκαιη, πρακτική και ρεαλιστική λύση και καλώ τους δημάρχους να τη στηρίξουν και να κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα σε συνεργασία με τους επαγγελματίες του χώρου, γιατί πρέπει όλοι μαζί να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να μείνουν ανοικτά τα καταστήματα εστίασης και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι υπάρχει πολιτισμένη συμπεριφορά από τους Έλληνες σε ολόκληρη τη χώρα. Αντιμετωπίσαμε αυτήν την κρίση με ενότητα και αλληλεγγύη. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα που τα δύσκολα σε ό,τι αφορά την υγειονομική κρίση φαίνεται να είναι πίσω μας, αλλά είναι μπροστά μας τα πολύ δύσκολα σε ό,τι αφορά την οικονομία. Κάθε άνεργος είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τον ίδιο του τον εαυτό, για την οικογένειά του, αλλά και για την ίδια την οικονομία και όλη την κοινωνία. Άρα όλοι μαζί να δείξουμε μια ανοχή και να συνεργαστούμε. Υπάρχουν πάντα λύσεις όταν υπάρχει διάθεση συνεργασίας», είπε ο υπουργός Εσωτερικών

Σχετικά με την εγκύκλιο που εξέδωσε για την επιστροφή του 70% των δημοσίων υπαλλήλων από τη Δευτέρα στις υπηρεσίες τους, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι θα τηρηθούν τα μέτρα και οι προφυλάξεις που έχει επιβάλλει η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων. Υπενθύμισε ότι η προσέλευση των εργαζομένων γίνεται σε τρεις βάρδιες (7.00, 8.00 και 9.00 το πρωί) και διευκρίνισε ότι το ποσοστό 70% αναφέρεται σε εκείνους τους εργαζόμενους που μπορούν να έλθουν καθώς σε αυτό δεν περιλαμβάνονται εκείνοι που εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες (για τους οποίους εντός της εβδομάδος θα δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις καθώς έχουν δοθεί νέες οδηγίες από την επιτροπή του κ. Τσιόδρα) και όσοι έχουν άδειες για θέματα υγεία και άδειες ειδικού σκοπού.

Ως προς την τηλεργασία ο υπουργός Εσωτερικών είπε ότι θα συνεχιστεί να δίνεται αυτή η δυνατότητα. «Θέλουμε στην πορεία αυτό να το θεσμοθετήσουμε. Δεν βιαζόμαστε να το κάνουμε γιατί θέλουμε να μελετήσουμε τις βέλτιστες λύσεις. Αποκτήσαμε μια σημαντική εμπειρία, αλλά οφείλουμε να λάβουμε υπ’ όψιν και την εμπειρία άλλων χωρών καθώς και μια πολύ σοβαρή μελέτη που κάνει το υπουργείο μας. Η τηλεργασία ήλθε για να μείνει, αλλά θα εφαρμοστεί με τον βέλτιστο τρόπο και χωρίς να θίγονται οι δυνατότητες και τα αποτελέσματα της δουλειάς των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και συνολικά οι δυνατότητες του δυναμικού του δημόσιου τομέα», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.