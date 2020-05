Αθλητικά

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο επέλεξε την Ευρώπη αντί του NCAA

Ο μικρός αδερφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ετοιμάζει τις βαλίτσες του για την Ευρώπη και το ξεκίνημα της επαγγελματικής του καριέρας.

Την επιστροφή του στην Ευρώπη, για να παίξει επαγγελματικό μπάσκετ ανακοίνωσε ο Άλεξ Αντετοκούνμπο. Ο αδερφός του Γιάννη που γεννήθηκε το 2001 τελείωσε το σχολείο του και πλέον είχε να επιλέξει μεταξύ του κολεγιακού μπάσκετ ή να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Παρά τις προτάσεις που είχε για το NCAA τελικά θεώρησε καλύτερη επιλογή για τον ίδιο να επιστρέψει στην Ευρώπη.

«Εξετάζω τις επιλογές μου, έχω μερικές επιλογές από κάποιες Πολιτείες, αλλά αποφάσισα να παίξω στην Ευρώπη. Θέλω να γίνω επαγγελματίας το συντομότερο δυνατό. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ευρώπη, ξέρω το ευρωπαϊκό μπάσκετ και το καλύτερο για μένα θα ήταν να υπογράψω συμβόλαιο με έναν ευρωπαϊκό σύλλογο. Θα πρέπει να εκπαιδεύσω και να ανταγωνιστώ ενήλικες, θα βιώσω έντονο ανταγωνισμό και πίεση και θα εξελιχθώ σε κάθε επίπεδο», τόνισε ο Αλεξ Αντετοκούνμπο.