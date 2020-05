Κοινωνία

ΜΜΜ: πυκνότερα δρομολόγια από της 11 Μαΐου

Πως διαμορφώθηκε η κίνηση την εβδομάδα που πέρασε, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ομαλά κύλησε σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η πρώτη εβδομάδα χαλάρωσης των περιορισμών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ ο επόμενος κρίσιμος σταθμός είναι η αυριανή ημέρα, που σηματοδοτεί τη δεύτερη φάση του σχεδίου άρσης των περιοριστικών μέτρων με την επιστροφή πάνω από 156.000 πολιτών στις θέσεις εργασίας τους.

Η επιβατική κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και για τον λόγο αυτό το υπουργείο έχει ανακοινώσει ότι πυκνώνει περαιτέρω τα δρομολόγια σε όλα τα Μέσα - στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη -, ενώ παρακολουθεί συνεχώς όλα τα δεδομένα για την κίνηση, τις πυκνότητες στα οχήματα και τους συρμούς και την ασφαλή διαχείριση του πλήθους.

Όπως έγινε και την πρώτη εβδομάδα άρσης των περιορισμών, θα μπαίνουν εμβόλιμα δρομολόγια τις ώρες αιχμής στις γραμμές των λεωφορείων και του Μετρό που παρατηρείται μεγαλύτερη κίνηση, εξαντλώντας τα διαθέσιμα μέσα. Στους δρόμους της Αθήνας βγαίνουν περισσότερα από 1.000 οχήματα και στο Μετρό οι χρονοαποστάσεις θα μειωθούν ακόμη περισσότερο, ιδίως στις ώρες αιχμής.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς η χρήση μάσκας έχει κριθεί αναγκαία από τους ειδικούς σε αυτή τη φάση του ανοίγματος της κοινωνίας και της οικονομίας, ως συμπληρωματικό μέτρο κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Στις θέσεις τους παραμένουν οι βοηθοί επιβατών - Νέες σημάνσεις και προστατευτικά

Συνολικά 300 βοηθοί επιβατών θα βρίσκονται, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, όλο τον Μάιο στους 45 σημαντικότερους σταθμούς ανταπόκρισης Μετρό με λεωφορεία, προκειμένου να συμβάλλουν στη διαχείριση του επιβατικού κοινού, υπενθυμίζοντας τη χρήση μάσκας και την τήρηση αποστάσεων.

Σε όλες τις αποβάθρες του Μετρό και σε όλους τους συρμούς, καθώς και σε όλα τα λεωφορεία και τρόλεϊ, έχει τοποθετηθεί σήμανση, στο δάπεδο για την υπενθύμιση τήρησης αποστάσεων και στα καθίσματα ως υπόδειξη στους επιβάτες για τις θέσεις στις οποίες επιτρέπεται να καθίσουν, προκειμένου οι αποστάσεις να τηρούνται πάντα στο βαθμό που είναι δυνατό. Γίνεται καθημερινά έλεγχος, ώστε στην περίπτωση που οι ειδικές σημάνσεις αποκολληθούν, να αντικατασταθούν, ενώ τοποθετούνται ακόμη περισσότερες.

Επιπλέον έχει ξεκινήσει ήδη να τοποθετείται και προστατευτικό διαχωριστικό μεταξύ του οδηγού και του χώρου επιβατών στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Σε Μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, οι οδηγοί βρίσκονται ούτως ή άλλως σε ξεχωριστή καμπίνα και δεν έρχονται σε επαφή με το επιβατικό κοινό.

Τα προστατευτικά διαχωριστικά θα έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα οχήματα μέσα στις επόμενες επτά ημέρες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό αύριο, Δευτέρα 11 Μαΐου, θα έχουν τοποθετηθεί στο 50% των οχημάτων και την επόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι σύσταση για τοποθέτηση αντίστοιχου διαχωριστικού μεταξύ των καθισμάτων οδηγού - συνοδηγού και των πίσω καθισμάτων έχει γίνει προς τους οδηγούς ταξί.

Οι απολυμάνσεις θα συνεχιστούν ακόμη πιο εντατικά και πραγματοποιούνται πλέον και σε εξωτερικούς χώρους, στις στάσεις λεωφορείων. Λαμβάνονται μέτρα όπως η απολύμανση των συρμών του μετρό, του ηλεκτρικού και του τραμ κάθε βράδυ με νέφωση, ο καθαρισμός των σταθμών με διάλυμα χλωρίνης.

Υπενθυμίζεται ότι στα ταξί επιτρέπονται πλέον δύο επιβάτες, πέραν του οδηγού, καθώς είναι κατανοητό πως ζευγάρια για παράδειγμα θα πρέπει να μπορούν να μετακινούνται μαζί.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει διανείμει στους εργαζόμενους σε όλα τα ΜΜΜ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που έρχονται σε επαφή με το επιβατικό κοινό, όλα τα αναγκαία προσωπικά μέσα προστασίας.

Στατιστικά στοιχεία για την πρώτη εβδομάδα άρσης των περιοριστικών μέτρων

Το ποσοστό αύξησης στις επικυρώσεις εισιτηρίων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας την εβδομάδα 4 με 8 Μαΐου, σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη, ανέρχεται σε 85,4%. Η επιβατική κίνηση κυμάνθηκε στο 30% σε σχέση με την κίνηση την περίοδο προ κορονοϊού.

Από την Τρίτη 5 Μαΐου έως την Πέμπτη 7 Μαΐου, οι επικυρώσεις εισιτηρίων σταθεροποιήθηκαν.

Συγκεκριμένα:

Η εικόνα στη Θεσσαλονίκη

Τα πρώτα συμπεράσματα από την έναρξη της επανακυκλοφορίας δείχνουν πως το επιβατικό κοινό τηρεί στη μεγάλη του πλειονότητα τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με το υπουργείο σε όλα τα οχήματα γίνονται καθημερινές απολυμάνσεις μετά τη λήξη κάθε βάρδιας, ενώ οδηγοί, ελεγκτές και όλοι οι εργαζόμενοι σε κάθε πόστο τηρούν απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υπουργείου και του ΟΣΕΘ.

Σε όλα τα οχήματα έχει τοποθετηθεί διαχωριστικό για την προστασία των οδηγών. Οι επιβάτες εισέρχονται και εξέρχονται από τα οχήματα από διαφορετικές πόρτες. Υπάρχει ήδη η σύσταση για τη μη χρήση κλιματιστικού χωρίς να ανακυκλώνεται ο αέρας, ενώ στα περισσότερα οχήματα έχουν μπει ήδη αντισηπτικά σε ειδικές θέσεις για τους επιβάτες. Στους δρόμους της πόλης βρίσκονται καθημερινά περί τα 350 οχήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΘ, την περασμένη εβδομάδα αυξήθηκαν τα έσοδα με το 41% να αφορά προτυπωμένα εισιτήρια, το 29% κάρτες απεριόριστων διαδρομών και το 20% ακυρώσεις εισιτηρίων. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και να ενταθεί την επόμενη εβδομάδα, πλην όμως η επιβατική κίνηση εκτιμάται ότι θα παραμείνει σημαντικά μειωμένη συγκριτικά με την κίνηση πριν την λήψη μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας.