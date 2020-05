Αθλητικά

Ολυμπιακός: ώρα τελικών αποφάσεων για τον Γκασπάρ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η τιμή για τη μεταγραφή του και την παραμονή στο λιμάνι είναι 1,5 εκ. ευρώ. Τι θέλει ο παίκτης και ποιες είναι οι προθέσεις του Μάρτινς

Πολύ κοντά στην παραμονή του στον Ολυμπιακό βρίσκεται ο Μπρούνο Γκασπάρ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στους «ερυθρόλευκους» με την τιμή για τη μόνιμη απόκτησή του να έχει οριστεί στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Και αυτό αφού ο 26χρονος αμυντικός έχει εκφράσει την επιθυμία να συνεχίσει στους Πειραιώτες, ενώ θετικός για την παραμονή του είναι και ο Πέδρο Μάρτινς.

Το θέμα της παραμονής του, μάλιστα, δεν σχετίζεται με την παραχώρηση ή όχι του Ομάρ Ελαμπντελαουί, αφού θεωρείται ως μια καλή εναλλακτική λύση για τα άκρα της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν.