Πολιτισμός

“False Prophet”: ο Bob Dylan κυκλοφόρησε τραγούδι κι ετοιμάζει το νέο άλμπουμ! (βίντεο)

Ο 78χρονος καλλιτέχνης έδωσε στη δημοσιότητα ακόμη ένα τραγούδι που θα συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ, το "Rough and Rowdy Ways".

Ο Μπομπ Ντίλαν κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ του με νέα τραγούδια εδώ και 8 χρόνια.

Το "Rough and Rowdy Ways" θα κυκλοφορήσει στις 19 Ιουνίου, σύμφωνα με το σύντομο δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του Ντίλαν. Πρόκειται για ένα διπλό άλμπουμ, για το οποίο δεν έγιναν γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η ανακοίνωση αυτή ακολούθησε την κυκλοφορία, ενός τρίτου νέου τραγουδιού του Ντίλαν, του "False Prophet."

«Δεν είμαι ψευδοπροφήτης, γνωρίζω ό,τι γνωρίζω, πηγαίνω μονάχα όπου οι μοναχικοί πάνε», τραγουδάει ο 78χρονος καλλιτέχνης.

Στα τέλη Μαρτίου, ο Ντίλαν εξέπληξε τους θαυμαστές του κυκλοφορώντας ένα τραγούδι διάρκειας 17 λεπτών, το "Murder Most Foul," το οποίο είχε εμπνευστεί από τη δολοφονία πριν από πενήντα και πλέον χρόνια του Αμερικανού προέδρου Τζον Φ. Κένεντι.

Τρεις εβδομάδες αργότερα, κυκλοφόρησε ένα δεύτερο τραγούδι, το "I Contain Multitudes."

Ο Ντίλαν, που αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας και συνεχίζει τις περιοδείες παγκοσμίως επιλέγοντας μικρούς χώρους για να τραγουδήσει, δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πότε συνέθεσε τη μουσική για το νέο άλμπουμ ούτε πότε αυτό ηχογραφήθηκε.