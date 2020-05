Κοινωνία

“Δώρα ζωής” μετά τον θάνατο 35χρονου

Η οικογένεια του άτυχου νέου αποφάσισε να δωρίσει ζωτικά όργανά του…

“Γέφυρα ζωής” στήθηκε, το πρωί της Κυριακής, από το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΜ, το ΕΚΑΒ, και το ΓΝ Βόλου, για τη μεταφορά οργάνων 35χρονου εγκεφαλικά νεκρού, που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου από τις 13 Απριλίου, έπειτα από σοβαρό ατύχημα (πτώση από μεγάλο ύψος).

Η οικογένεια του άτυχου νέου έλαβε την απόφαση να δωρίσει ζωτικά όργανά του.

Έτσι, σε συνεννόηση και υπό το συντονισμό του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, μεταφέρθηκαν η καρδιά στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, οι κερατοειδείς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, το συκώτι και ένας νεφρός στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο και ο άλλος νεφρός στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό.

Φυσικά τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα και έγιναν τεστ για κορονοϊό, όλα αρνητικά, όπως επισημαίνει το υπουργείο Υγείας.