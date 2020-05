Κοινωνία

Ξανά σε απεργία πείνας και δίψας ο Βασίλης Δημάκης

Απεργία πείνας και δίψας ξεκίνησε πάλι ο Βασίλης Δημάκης καταγγέλλοντας ότι η μπορεί η Γ. Γ. Αντιεγκληματικής Πολιτικής να διέταξε την επαναμεταγωγή του στον Κορυδαλλό, ωστόσο ο ίδιος τέθηκε σε ειδικό καθεστώς έκτισης ποινής μαζί με συγκρατούμενους, που κατηγορούνται για συμμετοχή, ενώ εκείνος δεν αντιμετώπισε ποτέ τέτοια κατηγορία.

Ο Βασίλης Δημάκης καλεί την ΓΓ, Σοφία Νικολάου, να αποκαταστήσει την Δικαιοσύνη στο πρόσωπό του, για να μην γίνει εξαιτίας της ο πρώτος νεκρός απεργός πείνας - δίψας φοιτητής κρατούμενος, «που απλά και μόνο διεκδίκησε τα εκπαιδευτικά του δικαιώματα με την δέουσα αξιοπρέπεια».

Ακολούθησε η απάντηση της γ.γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής που χαρακτηρίζει ψευδή τον ισχυρισμός του ότι «υφίσταται το οποιοδήποτε εμπόδιο για την παρακολούθηση των μαθημάτων του, καθώς το Κατάστημα στο οποίο έχει μεταφερθεί (Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού II) διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για τηλεκπαίδευση».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι προβλεπόμενες διαδικασίες για κάθε περίπτωση μεταγωγής περιλαμβάνουν «την επί 14ήμερο προφύλαξη του μεταγόμενου, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του Κορονοϊού, που τηρούνται, απαρέγκλιτα σε όλα τα Καταστήματα Κράτησης της χώρας. Το ίδιο συνέβη και στη περίπτωση του κρατουμένου Βασίλη Δημάκη, παρά τις περί του αντιθέτου αιτιάσεις όσων προφανώς επιθυμούν την αναταραχή, σε έναν ευαίσθητο τομέα, όπως είναι οι φυλακές».

«Αίτημά του η επιστροφή από τώρα, στην πτέρυγα στην οποία βρισκόταν, επικαλούμενος ότι στην πτέρυγα που τοποθετήθηκε προσωρινά, υπάρχουν μόνο κρατούμενοι για εγκλήματα τρομοκρατίας. Ο ισχυρισμός του είναι εξ’ αντικειμένου ψευδής, καθώς αποκρύπτεται η ύπαρξη εκεί και κρατουμένων για οικονομικά αδικήματα» σημειώνεται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση κρατουμένου Βασίλη Δημάκη και προκειμένου να αποτραπεί η ακούσια ή εκούσια παραπληροφόρηση από την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

Ο Βασίλης Δημάκης έχει καταδικαστεί αμετάκλητα από την ελληνική δικαιοσύνη σε συνολική ποινή καθείρξεως 44 ετών, για σωρεία ποινικών αδικημάτων. Πέραν των πλειόνων πειθαρχικών του αδικημάτων ήταν επί 8μηνο καταζητούμενος από τις διωκτικές αρχές, έχοντας αποδράσει από τις φυλακές. Έχει σημειώσει σημαντική εκπαιδευτική πρόοδο στη φυλακή και είναι υπότροφος φοιτητής του ΕΚΠΑ. Στην προσπάθειά του αυτή οι ασκούντες σωφρονιστική πολιτική τον ενισχύουμε και του προσφέρουμε κάθε προβλεπόμενη βοήθεια.

Μετήχθη εκτάκτως στις φυλακές Γρεβενών για λόγους ασφαλείας και εύρυθμης λειτουργίας του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, όπου βρισκόταν. Το Πανεπιστήμιο ήταν κλειστό λόγω πανδημίας, ενώ το Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών διαθέτει την αναγκαία υποδομή για τηλεκπαίδευση.

Συνεπώς, οι αιτιάσεις περί διακοπής της εκπαίδευσής του, είναι έωλες, αστήρικτες και ανυπόστατες.

Ασκούμε σωφρονιστική πολιτική. Θέλουμε να ενισχύσουμε την εκπαιδευτική πορεία του Δημάκη. Στόχος η τελική επανένταξη των κρατουμένων, αφού εκτίσουν την προβλεπόμενη ποινή τους. Στο πλαίσιο αυτό και εν όψει ανοίγματος των Πανεπιστημίων έγινε δεκτό το αίτημά του για επαναμεταγωγή του στον Κορυδαλλό, μετά από πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας, ότε και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων, για κάθε κρατούμενο και για κάθε περίπτωση μεταγωγής, την επί 14ήμερο προφύλαξη του μεταγόμενου, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του Κορονοϊού, που τηρούνται, απαρέγκλιτα σε όλα τα Καταστήματα Κράτησης της χώρας. Το ίδιο συνέβη και στη περίπτωση του κρατουμένου Βασίλη Δημάκη, παρά τις περί του αντιθέτου αιτιάσεις όσων προφανώς επιθυμούν την αναταραχή, σε έναν ευαίσθητο τομέα, όπως είναι οι φυλακές.

Ο κρατούμενος κατέρχεται εκ νέου σε απεργία πείνας καταφερόμενος δια μακρών με όρους ανοίκειους κατά της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, διαμαρτυρόμενος για βασανιστική και τιμωρητική διάθεση.

Αίτημά του η επιστροφή από τώρα, στην πτέρυγα στην οποία βρισκόταν, επικαλούμενος ότι στην πτέρυγα που τοποθετήθηκε προσωρινά, υπάρχουν μόνο κρατούμενοι για εγκλήματα τρομοκρατίας. Ο ισχυρισμός του είναι εξ’ αντικειμένου ψευδής, καθώς αποκρύπτεται η ύπαρξη εκεί και κρατουμένων για οικονομικά αδικήματα.

Επίσης ψευδής είναι και ο ισχυρισμός ότι υφίσταται το οποιοδήποτε εμπόδιο για την παρακολούθηση των μαθημάτων του, καθώς το Κατάστημα στο οποίο έχει μεταφερθεί (Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού II) διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για τηλεκπαίδευση.

Ο Βασίλης Δημάκης δεν τιμωρείται, φυλάσσεται ως κρατούμενος. Ό,τι έχει σχέση με την εκπαίδευσή του, θα συνεχίσει να του παρέχεται απρόσκοπτα. Όταν ανοίξουν τα Πανεπιστήμια, θα μπορεί να προσέρχεται και να παρακολουθεί τα μαθήματά του, όπως προηγουμένως.

Όσοι υποκινούν τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, παραπληροφορώντας τους πολίτες είτε εφορμούνται από αλλότριους-και τις περισσότερες φορές υπόγειους- σκοπούς, είτε επιθυμούν την αλά καρτ εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, αδιαφορώντας για την υγεία των κρατουμένων και σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Εξυπακούεται όμως, πως δεν περιλαμβάνεται στα δικαιώματά του, ούτε μπορεί να υπαγορεύσει, όπως κανείς άλλωστε κρατούμενος, το πώς θα διευθύνεται το Κατάστημα Κορυδαλλού ή θα ασκείται η γενική σωφρονιστική πολιτική.