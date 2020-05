Κόσμος

Ρωσία: φονική πυρκαγιά σε γηροκομείο

Πρόκειται για την δεύτερη πυρκαγιά σε ιδιωτικό γηροκομείο στην περιφέρεια της Μόσχας σε δυο μήνες.

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας εισπνοής τοξικών αερίων όταν ξέσπασε πυρκαγιά το βράδυ χθες Κυριακή σε γηροκομείο στον δήμο Κρασναγκόρσκ, σε μικρή απόσταση από τη Μόσχα, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων TASS πηγή προσκείμενη στο υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Οι πυροσβέστες μπόρεσαν να «κατασβέσουν πλήρως» την πυρκαγιά στο γηροκομείο «στη 01:09», είπε η πηγή.

Την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά στον δεύτερο όροφο του γηροκομείου «Δεύτερο Σπίτι», στην εγκατάσταση βρίσκονταν 37 άνθρωποι, ανάμεσά τους οκτώ μέλη του προσωπικού. Τα πρώτα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος έφθασαν επιτόπου 12 λεπτά αφότου δέχθηκαν κλήση για βοήθεια.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά ξέσπασε όταν σημειώθηκε έκρηξη σε δωμάτιο όπου ήταν εγκατεστημένο μπόιλερ.

Οι αρχές γνωστοποίησαν ότι άρχισαν να διενεργούν ποινική έρευνα για την υπόθεση. Αστυνομικός που έσπευσε επιτόπου εκτίμησε πως το γηροκομείο ήταν εγκατεστημένο σε κτίριο ακατάλληλο προς χρήση.

