Οικονομία

Θεοδωρικάκος: νέες ρυθμίσεις για εστίαση και τραπεζοκαθίσματα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τις επόμενες ημέρες θα καταβληθεί η πρώτη δόση έκτακτης οικονομικής στήριξης για τους ΟΤΑ για να καλύψουν τις οικονομικές απώλειες.

Το περιεχόμενο της νομοθετικής ρύθμισης που θα δίνει τη δυνατότητα επέκτασης του χώρου, τον οποίο θα καταλαμβάνουν με τα τραπεζοκαθίσματα τα καταστήματα εστίασης, ανέπτυξε σε συνεντεύξεις του στο Mega και στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι εντός των επομένων ημερών, θα καταβληθεί η πρώτη δόση νέας έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς τους δήμους.

Αναφερόμενος στις ρυθμίσεις για τα καταστήματα εστίασης, που θα κατατεθούν στη Βουλή την Τετάρτη, είπε ότι θα προβλέπονται τα εξής:

1. Τα καταστήματα που διαθέτουν άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων έχουν την δυνατότητα, σε συνεργασία με τον δήμο, να διπλασιάσουν τον χώρο που χρησιμοποιούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

2. Εάν είναι εφικτή η πεζοδρόμηση χώρων, οι δήμοι θα την αποφασίζουν σε συνεργασία με την αστυνομία, χωρίς όμως να υπάρχουν πρόσθετες κατασκευές ή ηχορύπανση.

3. Ο επιπλέον χώρος στα καταστήματα εστίασης θα δίνεται χωρίς να χρεώνονται με επιπλέον δημοτικά τέλη.

4. Προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω είναι να υπάρχει ανοικτός διάδρομος για τους πεζούς (τουλάχιστον 1.80 m) και να μη παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η διέλευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

5. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η επέκταση χώρου, δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να μειώσουν τα δημοτικά τέλη έως και 50%

«Μας ενδιαφέρει να ανοίξουν τα καταστήματα, να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να υπάρχει τζίρος», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος και τόνισε ότι στις περιπτώσεις που υπάρχουν αυθαιρεσίες σε πρώτη φάση θα υπάρξουν πρόστιμα και σε δεύτερη αφαίρεση αδειών. «Θα είμαστε κατηγορηματικοί στη νομοθετική παρέμβαση που θα κάνουμε», επισήμανε ο υπουργός Εσωτερικών.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην καθοριστική συμβολή της αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Αναγνώρισε ότι στη συγκεκριμένη περίοδο οι δήμοι έχουν μειωμένους πόρους και πρόσθεσε ότι «το κράτος είναι εδώ για να στηρίξει την αυτοδιοίκηση». Ανακοίνωσε επίσης ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών τις επόμενες ημέρες θα καταβληθεί η πρώτη δόση έκτακτης οικονομικής στήριξης για τους ΟΤΑ για να καλύψουν τις οικονομικές απώλειες.