VICE Specials: Έλληνες σε Ευρωπαϊκή Καραντίνα

Την πραγματικότητα της δικής τους καραντίνας μετέφεραν μέσω του Vice Έλληνες της Ευρώπης. Δείτε την απόψε στον ΑΝΤ1.

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, μιάμιση ώρα μετά τα μεσάνυχτα, το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Έλληνες σε Ευρωπαϊκή Καραντίνα».

Το VICE ζήτησε από Έλληνες της Ευρώπης να μας μεταφέρουν τη δική τους πραγματικότητα, καθώς και την ατμόσφαιρα που επικρατεί στη χώρα όπου ζουν, λόγω της πανδημίας.

Πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητά τους, πώς λειτουργούν σε σχέση με τη δουλειά τους, αλλά και πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος στα μέτρα που έχουν ληφθεί στην πόλη τους; Επίσης, ποιες είναι οι δυσκολίες (οικονομικές, κοινωνικές, υγειονομικές) που αντιμετωπίζουν στη χώρα όπου ζουν και κυρίως, έχουν όλοι δωρεάν πρόσβαση στο σύστημα υγείας ή όχι;

Τέλος, μας αφηγήθηκαν ποιο γεγονός θα θυμούνται για πάντα λόγω αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης που βίωσαν εξαιτίας του ιού και των περιοριστικών μέτρων.

Χώρες-πόλεις που θα επισκεφθούμε διαδικτυακά:

Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο), Ισπανία (Βαρκελώνη, Αλκούεσκαρ), Γαλλία (Σερζύ, Νανσύ), Ολλανδία (Άμστερνταμ), Γερμανία (Βερολίνο), Βέλγιο (Βρυξέλλες), Φινλανδία (Ελσίνκι), Σουηδία (Στοκχόλμη), Αυστρία (Ίνσμπρουκ), Ιταλία (Μιλάνο), Ιρλανδία (Μπέλφαστ).

VICE SPECIALS – Δευτέρα 11 Mαΐου 2020 στη 01.30 στον ΑΝΤ1.

Παραγωγοί: Νιόβη Αναζίκου, Μαριλύ Ανδριοπούλου, Κατερίνα Βασιλείου, Ελίζα Μπενβενίστε

Μοντέζ: Μαρία Κουνάβη

Γραφικά: Αλεξία Μπαράκου

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials εδώ: https://video.vice.com/gr/show/vice-greece-specials