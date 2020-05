Οικονομία

Έστελναν σάπια κρέατα σε νοσοκομεία, στρατόπεδα, φυλακές και δομές φιλοξενίας (εικόνες)

Νέο σημαντικό πλήγμα του ΣΔΟΕ εναντίον της παραγωγής και διάθεσης επικίνδυνων για την υγεία τροφίμων.

Οι υπάλληλοι της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και της προστασίας της δημόσιας υγείας, κατάφεραν νέο σημαντικό πλήγμα εναντίον της παραγωγής και διάθεσης επικίνδυνων για την υγεία τροφίμων.

Ειδικότερα:

Την Τετάρτη 6 Μαΐου, στο πλαίσιο κοινής δράσης έρευνας, μεικτό κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του Ε.Φ.Ε.Τ., εντόπισε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου κρέατος και προϊόντων κρέατος με έδρα τον Πειραιά, η οποία κατείχε προϊόντα κρέατος μη ασφαλή (αλλοιωμένα), ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, βάρους επτά (7) τόνων περίπου, τα οποία και κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν.

Πιο αναλυτικά, κατασχέθηκαν από τον Ε.Φ.Ε.Τ. τα ακόλουθα είδη:

1. Μπούτια κοτόπουλου σε 74 πλαστικά τελάρα, βάρους 1.480 kg

2. Κοτόπουλο μπούτια σε 39 τελάρα, βάρους 780 kg

3. Ρολό κρέατος σε 10κιβώτια, βάρους 200 kg

4. Χοιρινό νωπό σε 29 χαρτοκιβώτια με περασμένη ημερομηνία λήξης, βάρους 580 kg

5. Γαλοπούλα σε φέτες σε τέσσερα κιβώτια συνολικού, βάρους 81,50 kg

6. Μπέϊκον κύβος καπνιστό χωρίς άλλες επισημάνσεις σε ένα κιβώτιο, βάρους 15,5 kg

7. Πάριζα τοστ σνακ σε δύο κιβώτια, βάρους 27,5kg

8. Λουκάνικα σχάρας σε ανοιχτό κιβώτιο

9. Ολόκληρα κοτόπουλα σε μία ανοξείδωτη βούτα άνευ σήμανσης, βάρους 70 kg

10. Λίπος σε 10 κιβώτια, βάρους 180 kg

11. Λίπος χοιρινό σε 2 κιβώτια, βάρους 36 kg

12. Λίπος χοιρινό (pinbeef) σε 7 κιβώτια, βάρους 105 kg

13. Λίπος μοσχαρίσιο Lorev Carnich quality σε 35 κιβώτια, βάρους 700 kg

14. Noυά μοσχαρίσιο σε 3 κιβώτια, βάρους 45 kg

15. Έντερα αρνίσια, βάρους 1,5 kg

16. Μπούτια κοτόπουλου σε 2 κιβώτια, βάρους 30 kg

17. Bacon σε vacuum άνευ σημάνσεων, βάρους 5 kg

18. Κοτόπουλο καλαμάκι άνευ σημάνσεων, 1 kg

19. Πανσέτα χοιρινή, βάρους 5 Kg

20. Μπριζόλες χοιρινές τεσσάρων τεμαχίων 30 kg

21. Πλήρες μίγμα για γαλάκτωμα λίπους-κρέατος με ημερ. λήξης 22/12/2019, βάρους 6,8 kg

22. Γαλοπούλα φέτες χωρίς σημάνσεις σε 4 κιβώτια, βάρους 90 kg

23. Βόειο κρέας με διαφορετικές ενδείξεις στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία με περασμένη ημερομηνία σε 5 κιβώτια, βάρους 150 kg

24. Μπριζόλα λαιμού σε κομμάτια άνευ σημάνσεων, βάρους 15,5 kg

25. Σουβλάκια χοιρινά άνευ σημάνσεων, βάρους 6 kg.

Επίσης δεσμεύτηκαν:

1. Μπέικον κύβος καπνιστό σε 3 κιβώτια, βάρους 46,5 kg

2. Σπάλα χοιρινή σε 80 σακούλες vacuum κατεψυγμένη, βάρους 1.280 kg

3. Μπούτια κοτόπουλο κατεψυγμένα HALAL σε 71 κιβώτια, βάρους 497 kg

4. Μπούτια κοτόπουλο HALAL σε 22 χαρτοκιβώτια, βάρους 286 kg.

Από την περαιτέρω επεξεργασία των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων της ελεγχόμενης επιχείρησης για το έτος 2020, προέκυψε η διάθεση προϊόντων της, σε πάνω από 50 νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια, καθώς επίσης και σε στρατόπεδα, σωφρονιστήρια, δομές φιλοξενίας ανηλίκων, δημοτικές επιχειρήσεις, δομές φιλοξενίας προσφύγων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.λπ.

Το ΣΔΟΕ Αττικής έχει ήδη αποστείλει έγγραφα, για να ενημερώσει τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης & Ασύλου, καθώς επίσης και τις Περιφερειακές δομές Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και Ζακύνθου, όσον αφορά τα στοιχεία των εποπτευόμενων φορέων τους που παρέλαβαν προϊόντα από την ελεγχόμενη επιχείρηση μέσα στο 2020, προκειμένου να γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας από ενδεχόμενη κατανάλωση ακατάλληλων προϊόντων.