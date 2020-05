Πολιτική

ΚΙΝΑΛ: πρόταση για πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πρόγραμμα Εσωτερικού Τουρισμού για τρία εκατομμύρια ωφελούμενους προτείνει το ΚΙΝΑΛ. Ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και ποιο το διάστημα υλοποίησής του.

Ο Γραμματέας της Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ, Βασίλης Κεγκέρογλου και οι Βουλευτές Γιώργος Φραγγίδης και Γιώργος Μουλκιώτης κατέθεσαν σήμερα προς τους Υπουργούς Τουρισμού και Εργασίας, την ολοκληρωμένη πρόταση του Κινήματος Αλλαγής για το Πρόγραμμα Εσωτερικού Τουρισμού για όλους – 2020 για τρία εκατομμύρια ωφελούμενους, που ενεργοποιούν 15 εκατομ. διανυκτερεύσεις και δημιουργούν επτά εκατομ. ημερομίσθια εργαζομένων.

«Οι οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της, επιτάσσουν άμεσες αποφάσεις για ενεργητικές πολιτικές οικονομικής δραστηριοποίησης και στήριξης της εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με το μικρότερο κοινωνικό κόστος για τους πολίτες και ιδιαίτερα τους αδύναμους.

Με δεδομένο ότι ο τουρισμός και όλες οι δραστηριότητες γύρω από αυτόν είναι οι πλέον πληττόμενοι τομείς, παράλληλα με το Πρόγραμμα ενεργοποίησης των θέσεων εργασίας και τις άλλες πρωτοβουλίες, χρειάζεται άμεσα ένα ευρύ ενεργητικό Πρόγραμμα Εσωτερικού Τουρισμού για όλους το 2020 που ενσωματώνει και τα επιμέρους μικρά προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, με πολλαπλασιασμό των δικαιούχων και ωφελούμενων.

Το Κίνημα Αλλαγής προτείνει συγκεκριμένα:

Πρόγραμμα Εσωτερικού Τουρισμού για όλους – 2020, για τρία εκατομμύρια ωφελούμενους, με διάστημα υλοποίησης από 1η Ιουνίου έως και 15 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει 15 εκατομ. διανυκτερεύσεις και ενεργοποιεί 7 εκατομ. ημερομίσθια εργαζομένων σε χιλιάδες επιχειρήσεις. Αναλυτικά το πρόγραμμα παρέχει, πέντε διανυκτερεύσεις ανά ωφελούμενο, ημιδιατροφή και έξοδα μετακίνησης, με πλαφόν ανά ωφελούμενο 250 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται περίπου στα 750 εκατ. Ευρώ στα οποία συνυπολογίζονται και τα ποσά που ήδη προβλέπονται για τα επιμέρους μικρά προγράμματα κοινωνικού τουρισμού της εργατικής και αγροτικής εστίας.

Στα τρία (3) εκ. ωφελούμενους του προγράμματος εντάσσονται:

α) 1 εκ 400 χιλ εργαζόμενοι του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής αλλά και άνεργοι,

β) 800 χιλιάδες συνταξιούχοι,

γ) 400 χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες και αγρότες,

δ) 200 χιλιάδες νέοι έως 30 ετών, φοιτητές αλλά και όσοι θα συμμετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις για τριτοβάθμια εκπαίδευση και

ε) 200 χιλιάδες δικαιούχοι του εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος.

Το Κίνημα Αλλαγής επιμένει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τα περιοριστικά μέτρα, με ενεργητικές πολιτικές και επιδότηση δραστηριότητας και εργασίας, αντί των επιδοτήσεων ανεργίας και των αποζημιώσεων που θα αναγκαστεί να καταβάλλει εκ των υστέρων ή να απωλέσει από τα έσοδα το Δημόσιο.

Το Πρόγραμμα Εσωτερικού Τουρισμού για όλους - 2020 που προτείνουμε αποτελεί το ελάχιστο που οφείλει να πράξει η κυβέρνηση για την στήριξη του τουρισμού, των εργαζομένων και όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτόν αφού αφορά τρία (3) εκατομ. πολίτες, ενεργοποιεί 15 εκατομ. διανυκτερεύσεις που δημιουργούν επτά (7) εκατομμύρια ημερομίσθια και μαζί με την πρόταση, κατατέθηκαν σήμερα ως επίκαιρες ερωτήσεις προς τους συναρμόδιους Υπουργούς.