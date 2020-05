Κοινωνία

O Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας: εγκρίθηκε μία από τις μεγαλύτερες αστικές παρεμβάσεις

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι περιλαμβάνει το έργο και ποια τα οφέλη του. Ο πρωτοποριακός τρόπος υλοποίησής του και οι περιοχές που αφορά.

Το σχέδιο για την δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες αστικές παρεμβάσεις που έγιναν ποτέ στην πόλη μας, του Μεγάλου Περιπάτου της Αθήνας εγκρίθηκε σήμερα με πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων.

Πρόκειται για ένα έργο με διπλή αξία και σημασία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας, καθώς η αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη για μια σημαντική αύξηση του δημόσιου χώρου και αποσυμφόρηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς -όπως συμβαίνει αυτή την περίοδο σε πολλές μεγαλουπόλεις στο εξωτερικό-ενώ παράλληλα τα σχέδια πολλών δεκαετιών για την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου γίνονται επιτέλους πραγματικότητα.

Η ζωτικής σημασίας παρέμβαση θα ξεκινήσει πιλοτικά από τα τέλη Ιουνίου, με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να τίθενται σε άμεση εφαρμογή, τις επόμενες εβδομάδες «συστήνοντας» ξανά το αθηναϊκό κέντρο στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Έχοντας ως βάση αναλυτικά επεξεργασμένες μελέτες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις των αλλαγών που θα γίνουν.

«Ήρθε η ώρα να υλοποιηθεί ένα οραματικό έργο, που μας συστήνει την Αθήνα από την αρχή. Γιατί, με τον Μεγάλο Περίπατο, αλλάζει η φυσιογνωμία του κέντρου της πόλης αλλά και η καθημερινότητά μας. Κάνουμε βήμα βήμα πράξη, αυτό που υποσχεθήκαμε. Να φέρουμε τα κάτω, πάνω στην πρωτεύουσα. Να δώσουμε αξία στη ζωή μέσα στην πόλη και να αποδείξουμε με αυτό και τα υπόλοιπα έργα, ότι είναι σημαντικό να ζεις αυτήν την πόλη, όχι απλά να ζεις σε αυτή. Είναι σπουδαίο, ότι αυτό το έργο ξεκινά με συναίνεση, με διάλογο και συνεργασία. Έτσι όπως πρέπει σε ένα τόσο σημαντικό για την πόλη έργο. Γιατί είναι μία αλλαγή που έρχεται για όλους μας και μας χρειάζεται όλους για να γίνει» τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης για την σπουδαία αυτή παρέμβαση στην Αθήνα.

Το Έργο

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβίωσης και ενοποίησης του ιστορικού κέντρου, που θα δημιουργήσει έναν Μεγάλο Περίπατο με διαδρομές που θα ενώνουν για πρώτη φορά τις ιστορικές γειτονιές της Αθήνας, τους παγκόσμιας εμβέλειας αρχαιολογικούς θησαυρούς της και θα επιστρέψει την πόλη στην υπηρεσία των κατοίκων και των επισκεπτών της, αλλάζοντας την καθημερινότητά τους προς το καλύτερο.

Η ευρύτατη αυτή παρέμβαση στο κέντρο της πρωτεύουσας, που δεν θα κρύβει τον τεράστιο πολιτιστικό της πλούτο πίσω από τους γκρίζους δρόμους και τους τόνους τσιμέντου, ξεχωρίζει ως έργο για δύο βασικούς λόγους. Για το μέγεθος και την σπουδαιότητα της συνολικής παρέμβασης και των θετικών αλλαγών που φέρνει στην πόλη, αλλά και για τον πρωτόγνωρο τρόπο και το πρωτοποριακό πνεύμα υλοποίησής του.

Το μέγεθος της παρέμβασης

Το ζωτικής σημασίας έργο, ξεκινά άμεσα, με το μεγαλύτερο μέρος της υλοποίησής του να ολοκληρώνεται εντός του 2022. Οι ουσιαστικές παρεμβάσεις στον αστικό ιστό υπολογίζεται ότι θα αποδώσουν περίπου 50.000m2 ελεύθερου, Δημόσιου χώρου στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας, δημιουργώντας τον πιο όμορφο περίπατο της Ευρώπης, με συνολικό μήκος διαδρομής 6,8 χιλιόμετρα.

Η κατασκευή του Μεγάλου Περιπάτου έρχεται να προσθέσει στη νέα εικόνα του αθηναϊκού κέντρου ένα νέο ποδηλατόδρομο, στην οδό Πανεπιστημίου. Οι ιστορικές περιοχές της Πλάκας και του Εμπορικού Τριγώνου, αλλά και οι οδοί Ηρώδου Αττικού, Μητροπόλεως, Ερμού και Αθηνάς θα μετατραπούν σε περιοχές ελεύθερες από Ι.Χ.. Οι συνολικές παρεμβάσεις που προγραμματίζονται θα δημιουργήσουν νέες λεωφορειολωρίδες μήκους 1,9 χλμ και αναπλάσεις οδικών αξόνων μήκους 6,3 χλμ. Παράλληλα, σημαντική θα είναι η αύξηση των μετακινήσεων με ΜΜΜ -εκτίμηση για αύξηση 7,5% εντός 6μήνου-, καθώς και η αύξηση της ταχύτητας κίνησης των λεωφορείων/τρόλεϊ στις οδούς Πανεπιστημίου και Ακαδημίας κατά 45%.

Ο πρωτοποριακός τρόπος υλοποίησης

Για πρώτη φορά, ένα έργο τόσο μεγάλης εμβέλειας πραγματοποιείται με την συμμετοχή των πολιτών, δημιουργώντας μια ξεχωριστή σχέση με τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Σε αντίθεση με άλλα τεχνικά έργα, τα οποία σχεδιάζονται, υλοποιούνται και στη συνέχεια παραδίδονται στους πολίτες, ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας θα είναι ορατός και ανοιχτός στους πολίτες, από την πρώτη μέρα που ξεκινά να υλοποιείται.

Πρόκειται για μια νέα φιλοσοφία, που μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε από την πρώτη κιόλας μέρα τις θετικές αλλαγές που φέρνει και να προσαρμοζόμαστε ήπια και αρμονικά στο νέο τρόπο ζωής της πόλης. Η πιλοτική εφαρμογή του έργου θα γίνει αρχικά με ήπιες διαμορφώσεις οδών μέσω σήμανσης και χρωματισμών του οδοστρώματος, τοποθέτηση φυτών και στοιχείων αστικού εξοπλισμού όπως ζαρντινιέρες, παγκάκια, καλαθάκια. Σε δεύτερη φάση θα ξεκινήσει η υλοποίηση των μόνιμων έργων. Με αυτόν τον τρόπο, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Αθήνας θα μπορούν να δουν τα οφέλη της μεγαλύτερης αστικής παρέμβασης στην ιστορία της, εξερευνώντας, δοκιμάζοντας και αξιολογώντας καθημερινά τις παρεμβάσεις και τις ρυθμίσεις, που θα πραγματοποιηθούν.

Τι περιλαμβάνει το Έργο

Το σύνολο του Περιπάτου εκτός των ήδη διαμορφωμένων οδών Δ. Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου, περιλαμβάνει την διαδρομή Β. Αμαλίας, Β. Όλγας, Ηρώδου Αττικού, Β. Σοφίας, Πανεπιστημίου, Αθηνάς, Μητροπόλεως και Ερμού, καθώς και την περιοχή της Πλάκας και του Εμπορικού Τριγώνου. Η παρέμβαση θα περιλάβει και την Πατησίων (28ης Οκτωβρίου), από την Ομόνοια ως την πλατεία Αιγύπτου για την ενοποίηση του Περιπάτου με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Σε επόμενο στάδιο θα υλοποιηθεί και η σύνδεση του Κεραμεικού με την Ακαδημία Πλάτωνος, ώστε να συμπεριληφθεί στον Περίπατο και ο συγκεκριμένος, μοναδικός αρχαιολογικός χώρος.

Στόχος είναι στην τελική φάση του έργου το ιστορικό κέντρο της Αθήνας να έχει ενοποιηθεί, δημιουργώντας τις πιο όμορφες διαδρομές αστικού τοπίου στην Ευρώπη.

Τα Οφέλη

Εκτός από την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Αθήνας, ο Μεγάλος Περίπατος θα αλλάξει τον τρόπο που «συνομιλούμε» με την πόλη. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις κινητικότητας θα συμβάλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊου καθώς ό Δημόσιος χώρος θα αυξηθεί σημαντικά. Υπολογίζεται ότι οι παρεμβάσεις θα συμβάλουν στην μείωση των ατυχημάτων, βοηθώντας στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, ενώ θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το Εμπορικό Τρίγωνο απελευθερώνεται από τα ΙΧ οχήματα και γίνεται φιλικότερο προς τον πολίτη και το περιβάλλον με νέες, βιώσιμες πρακτικές κινητικότητας. Οι άνετες, «πράσινες», ασφαλείς μετακινήσεις, η προώθηση της χρήσης ΜΜΜ και της μετακίνησης με τα πόδια και το ποδήλατο δίνουν στο Εμπορικό Τρίγωνο τη χαμένη του αίγλη.

Το τουριστικό προϊόν ης Αθήνας αποκτά μεγαλύτερη αξία, καθώς ενισχύεται ο τουριστικός της χαρακτήρας. Η πόλη εκσυγχρονίζεται αποκτώντας μια νέα ταυτότητα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της. Το εμπορικό κέντρο γίνεται πιο εύκολα προσβάσιμο, συνδυάζοντας τις αγορές με την αναψυχή και την διασκέδαση. Παράλληλα διευκολύνεται η περιήγηση στα αξιοθέατα και η μετακίνηση εντός της πόλης,

Αναβαθμίζεται ριζικά η ποιότητα ζωής των κατοίκων και των εργαζομένων με περισσότερο χώρο για όλους. Το ανανεωμένο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού θα προσφέρει, εκτός από την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, περισσότερη ασφάλεια στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας. Ταυτόχρονα, το έργο θα δώσει νέες ευκαιρίες για άθληση, ποδήλατο και περιπάτους στους κατοίκους, τις οικογένειες, τους εργαζομένους, αλλά και τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς.

Αναλυτικά οι Παρεμβάσεις

Ομόνοια

Μέρος του Μεγάλου Περιπάτου είναι και η πλατεία Ομονοίας, η αναβάθμιση της οποίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και τις επόμενες ημέρες ανοίγει για όλους.

Πανεπιστημίου - Πατησίων

Στη Πανεπιστημίου προβλέπεται η πεζοδρόμηση των τριών από τις έξι συνολικά λωρίδες κυκλοφορίας που έχει σήμερα και η αισθητική αναβάθμισή της.

Η ανανεωμένη οδός Πανεπιστημίου θα διαθέτει έναν νέο ποδηλατόδρομο, 2 λωρίδες κυκλοφορίας για ΙΧ και μια λεωφορειολωρίδα ίδιας κατεύθυνσης με αυτή των ΙΧ. Η ανάπλασή της θα αποδώσει περίπου 7.000m2 στον δημόσιο χώρο.

Αναδεικνύεται έτσι η «Τριλογία» (Εθνική Βιβλιοθήκη – Πανεπιστήμιο – Ακαδημία Αθηνών).

Η παρέμβαση θα περιλάβει και την Πατησίων (28ης Οκτωβρίου), από την Ομόνοια ως την πλατεία Αιγύπτου για την ενοποίηση του περιπάτου με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Βασιλίσσης Όλγας

Το Ζάππειο ενοποιείται με τον Ναό Ολυμπίου Διός, η Διονυσίου Αρεοπαγίτου συνδέεται με το Παναθηναϊκό Στάδιο και τον λόφο του Αρδηττού, με διατήρηση της γραμμής του Τραμ. Η πεζοδρόμηση της Β. Όλγας θα δημιουργήσει περίπου 10.500m2, νέου Δημόσιου χώρου.

Ηρώδου Αττικού

Η οδός μετατρέπεται σε οδό ελέυθερη από Ι.Χ. Πρόσβαση στην οδό θα έχουν μόνο τα οχήματα:

έκτακτης ανάγκης

τροφοδοσίας

απορριμματοφόρα

εξυπηρέτησης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

εξυπηρέτησης κατοίκων

υπηρεσιακά αυτοκίνητα

ταξί μετά από κλήση τους

Η ανάπλαση της Ηρώδου Αττικού θα αποδώσει περίπου 5.000m2 στον Δημόσιο χώρο.

Αθηνάς – Ερμού

Η οδός Ερμού μέχρι την οδό Άγ. Ασωμάτων και η οδός Αθηνάς θα μετατραπούν σε οδούς ελεύθερες από Ι.Χ., με κυκλοφορία λεωφορείων μόνο σε καθορισμένους άξονες.

Πρόσβαση στις οδούς θα έχουν μόνο τα οχήματα:

έκτακτης ανάγκης

τροφοδοσίας

απορριμματοφόρα

εξυπηρέτηση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

που κατευθύνονται στους χώρους στάθμευσης

εξυπηρέτησης κατοίκων και ξενοδοχείων

ταξί μετά από κλήση τους

Σύνταγμα

Στην πλατεία Συντάγματος το σχέδιο περιλαμβάνει τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της οδού Φιλελλήνων στο ύψος της πλατείας, για τη δημιουργία ενός νέου κοινόχρηστου χώρου στην καρδιά της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα η παρέμβαση προβλέπει:

3 λωρίδες κυκλοφορίας ελεύθερες για όλα τα οχήματα

1 νέα λεωφορειολωρίδα

1 λωρίδα στάσεων λεωφορείων

Πλάκα

Η περιοχή της Πλάκας που συνδέει το Μοναστηράκι με τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου και το Θησείο θα γίνει περιοχή ελεύθερη από Ι.Χ..

Πρόσβαση στις οδούς θα έχουν μόνο τα οχήματα:

έκτακτης ανάγκης

τροφοδοσίας

απορριμματοφόρα

εξυπηρέτηση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

όσων κατευθύνονται στους χώρους στάθμευσης

εξυπηρέτησης κατοίκων και ξενοδοχείων

ταξί μετά από κλήση τους

Εμπορικό Τρίγωνο

Η περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου, θα γίνει περιοχή ελεύθερη από Ι.Χ..

Πρόσβαση στις οδούς θα έχουν μόνο τα οχήματα:

έκτακτης ανάγκης

τροφοδοσίας

απορριμματοφόρα

εξυπηρέτηση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

όσων κατευθύνονται στους χώρους στάθμευσης

εξυπηρέτησης κατοίκων και ξενοδοχείων

ταξί μετά από κλήση τους

Μητροπόλεως

Η οδός Μητροπόλεως θα μετατραπεί σε οδό ελεύθερη από Ι.Χ..

Πρόσβαση στην οδό θα έχουν μόνο τα οχήματα:

έκτακτης ανάγκης

τροφοδοσίας

απορριμματοφόρα

εξυπηρέτηση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

όσων κατευθύνονται στους χώρους στάθμευσης

εξυπηρέτησης κατοίκων και ξενοδοχείων

ταξί μετά από κλήση τους

Πλατεία Θεάτρου - Πλατεία Δικαιοσύνης - Πλατεία Κοραή

Δρομολογούνται σημαντικές τοπικές παρεμβάσεις για την ανάπλαση των τριών αυτών Πλατειών που θα αποτελέσουν καταλύτη στη βελτίωση των γύρω περιοχών.

Κεραμεικός - Ακαδημία Πλάτωνος

Σε δεύτερο χρόνο θα υλοποιηθεί η σύνδεση του Περιπάτου με την Ακαδημία Πλάτωνος.