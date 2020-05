Κόσμος

Bέλγιο: “Ουρές” μπροστά σε καταστήματα ένδυσης και αθλητικών ειδών (εικόνες)

Η χώρα μπήκε στη δεύτερη φάση εξόδου από την, λόγω κορονοϊού, καραντίνα…

Της Μαρίας Αρώνη

Στη δεύτερη φάση εξόδου από την καραντίνα μπήκε από σήμερα το Βέλγιο, με την επαναλειτουργία των καταστημάτων λιανεμπορίου, πολυκαταστημάτων και εμπορικών κέντρων.

Από τις 9:00 π.μ. τοπική ώρα ουρές σχηματίστηκαν μπροστά από πολλά καταστήματα ειδών ένδυσης και αθλητικών ειδών στους πιο σημαντικούς εμπορικούς δρόμους της βελγικής πρωτεύουσας.

Τα καταστήματα λιανεμπορίου στο Βέλγιο επαναλειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων (εργαζόμενοι και πελάτες) είναι ένα άτομο ανά 10 τ.μ., για μέγιστο διάστημα 30 λεπτών και χρήση . Υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση πάνινης μάσκας, απολύμανσης των χεριών στην είσοδο των καταστημάτων, ενώ συστήνεται η χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ωστόσο, σε αντίθεση με την Ελλάδα, το Βέλγιο δεν προβλέπει στη δεύτερη φάση εξόδου από την καραντίνα το άνοιγμα των σχολείων, τα οποία αναμένεται να ανοίξουν τις πόρτες για τις τελευταίες τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΣΤ Δημοτικού και Γ' Λυκείου), την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου.

Τα κρούσματα κορονοϊού στο Βέλγιο ανήλθαν σήμερα σε 53.449 και οι θάνατοι σε 8.707. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 388 νέα κρούσματα και 62 θάνατοι.