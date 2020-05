Πολιτική

Βουλή: “Πέρασε” από την επιτροπή Εμπορίου ο αγωγός East Med

Κυρώθηκε η διακρατική συμφωνία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ-Ιταλίας...

Με ευρύτατη πλειοψηφία η επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, κύρωσε τη διακρατική συμφωνία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ-Ιταλίας για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου EastMed.

Υπέρ του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τάχθηκαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, ενώ ΚΚΕ και ΜεΡΑ25 καταψήφισαν, και η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στη συζήτηση του στην Ολομέλεια την ερχόμενη Πέμπτη.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, έκανε λόγο για «μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς ενεργειακές συμβάσεις, που θα αλλάξει το τοπίο σε σχέση με τους αγωγούς φυσικού αερίου, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη».

«Η σύμβαση είναι σε απόλυτη αρμονία για τις πολλαπλές οδεύσεις και ενεργειακές πηγές της Ε.Ε., για αυτό εντάχθηκε στα ενεργειακά της σχέδια. Δεν είναι μόνο δικό μας εθνικό σχέδιο αλλά στηρίζεται και στο εθνικό σχέδιο της ΕΕ», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «χωρίς καμία αμφιβολία θα ενισχύσει τη στρατιωτική σχέση Ελλάδος με την Κύπρο αλλά και με το Ισραήλ», και τόνισε ότι «δεν έχουμε κάνει μια σύμβαση που στρέφεται εναντίον οιουδήποτε, αλλά είναι μια συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών και μια έμμεση απάντηση στη τουρκική προκλητικότητα». Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι προσπάθειες για την υπογραφή της σύμβασης ξεκίνησαν από τον υπουργό Ενέργειας της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη και ενισχύθηκαν και από το ΣΥΡΙΖΑ, επί υπουργίας Γιάννη Σταθάκη και Πάνου Σκουρλέτη.

Ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «το ενεργειακό αυτό σχέδιο είναι εφικτό να υλοποιηθεί», σημειώνοντας ότι «το πλαίσιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί θα επιτρέψει την ταχεία κατασκευή του έργου, ενώ θα υποβοηθηθεί οικονομικά και από την ΕΕ».

«Προφανώς υπάρχουν και τεχνικές και οικονομικές δυσκολίες λόγω συγκυρίας, αλλά υπάρχει και η απόφαση να ολοκληρωθεί», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Απαντώντας στους προβληματισμούς που εκφράστηκαν σε σχέση με την ιταλική στάση και τη μην υπογραφή της σύμβασης από τη γειτονική χώρα, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του έργου και συνεργασίας με άλλες χώρες και πόλεις εκτός από την Ιταλία»: «Η Ιταλία συν-διαπραγματεύτηκε μαζί μας επί χρόνια για τη σύμβαση, και κράτησε το δικαίωμα για τον εαυτό της να αποφασίσει αργότερα», είπε ο κ. Χατζηδάκης ενώ διευκρίνισε ότι μπήκε στο τίτλο της σύμβασης, όχι από αβλεψία αλλά, όπως είπε χαρακτηριστικά, «γιατί αυτό είπε η νομική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και αυτό ακολουθείται στις διεθνείς συμβάσεις».

«Είναι μια σύμβαση ανοιχτή για την Ιταλία να υπογράψει όποτε θέλει και δεν θα χρειαστεί να γίνει επαναδιαπραγμάτευση. Κρατάμε ανοιχτό το θέμα και πιστεύω σύντομα ότι θα λήξει», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

Στόχος της κατασκευής του αγωγού EastMed, είναι η απευθείας μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Φυσικού αερίου μέσω της Ελλάδας. Το κόστος κατασκευής του έργου υπολογίζεται περίπου στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αγωγός θα έχει συνολικό μήκος 1.900 χιλιομέτρα από τα οποία τα 1.300 θα είναι υποθαλάσσια.

Ο γενικός εισηγητής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, έκανε λόγο για μία πολύ σημαντική διεθνή συμφωνία, τόσο από εμπορικής και οικονομικής άποψης, όσο και γεωστρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα. Όπως είπε ο κ. Καιρίδης, η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ώστε να μην εξαρτάται αποκλειστικά από τη Ρωσία, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος έναντι της τουρκικής προκλητικότητας και των πολιτικών του Ερντογάν. «Ο αγωγός φυσικού αερίου συγκέντρωσε, τόσο τη στήριξη πολύ ισχυρών παικτών, όπως των ΗΠΑ, όσο και της ΕΕ, η οποία χρηματοδότησε με δικά της κονδύλια τη μελέτη για τη κατασκευή του, διότι θέλει την ενίσχυση της ενεργειακής της ανεξαρτησίας», σημείωσε.

Επεσήμανε ακόμα, ότι η υπογραφή της συμφωνίας είναι προϊόν μιας «ευρύτερης διαχρονικής διακομματικής συνεργασίας και συνεννόησης», που ξεκίνησε από το 2010, και σε αυτή τη προσπάθεια συνετέλεσε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που την διατήρησε και την ενίσχυσε. «Είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για τη χώρα μας, γιατί στέλνει προς πάσα κατεύθυνση το μήνυμα ότι η Ελλάδα θα στηρίξει και τα ενεργειακά της ζητήματα παρά τις τουρκικές απειλές», τόνισε.

Υπέρ της κατασκευής του αγωγού EastMed, τάχθηκε και η εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης Χαρά Καφαντάρη, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Ιταλίας είναι αποτέλεσμα διαχρονικών δράσεων. Παράλληλα, τόνισε ότι η συμφωνία, που έχει προφανή γεωστρατιγικά οφέλη, στηρίχθηκε ουσιαστικά από τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλίες των πρώην υπουργών, Πάνου Σκουρλέτη και Γιάννη Σταθάκη και με στόχο την κατοχύρωση της Ελλάδος ως ενεργειακού κόμβου.

Ιδιαίτερα σημαντική για τα γεωστρατηγικά συμφέροντα, τόσο της Ελλάδος, όσο και της Κύπρου, χαρακτήρισε την διακρατική συμφωνία για τον αγωγό φυσικού αερίου, ο ειδικός αγορητής του ΚΙΝΑΛ Χρήστος Κόγκας. «Η συμφωνία είναι υψίστης γεωπολιτικής σημαίας, είναι εγγύηση σταθερότητας, ανάπτυξης και ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ», τόνισε ο κ. Κόγκας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου, ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου.

Κατά της κύρωσης τάχθηκε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Νίκος Καραθασόπουλος, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τη συμφωνία βρίσκονται οι ΗΠΑ, που επιδιώκουν να ενισχύσουν και τη στρατιωτική παρουσία τους στην Ανατολική Μεσόγειο, και τον ενεργειακό έλεγχο. «Ο αγωγός EastMed εντάσσεται στις λογικές των ΗΠΑ για περιορισμό της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο και τη συρρίκνωση της παρουσίας της Ρωσίας στην ευρύτερη περιοχή», ανέφερε ο κ. Καραθανασόπουλος. «Είναι ένα σχέδιο στα χαρτιά κα ταυτόχρονα προάγγελος της όξυνσης στην περιοχή, που δίνει πάτημα στη Τουρκία για διεκδικήσεις και εμπλέκει τη χώρα στο κουβάρι των ανταγωνισμών», τόνισε.

Για γεωπολιτικό εγχείρημα που θα έχει ευρύτερες συνέπειες στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έκανε λόγο ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, ενώ τόνισε ότι η σύμβαση είναι δείγμα πρόθεσης συνεργασίας και όχι ουσίας, καθώς το περιβάλλον είναι ευμετάβλητο. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις, τόσο για το κόστος του έργου, που όπως είπε, είναι ασύμφορο, όσο και για την αποδοτικότητά του αλλά και τις ασαφείς συμβατικές υποχρεώσεις των κρατών που υπογράφουν τη συμφωνία.

Κατά της κύρωσης της σύμβασης τάχθηκε ο ειδικός αγορητής του ΜεΡΑ25, Κρίτων Αρσένης, καλώντας τη κυβέρνηση «να την αποσύρει μαζί με το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο».