Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ΧΑΠ και κάπνισμα αυξάνουν τον κίνδυνο για σοβαρή λοίμωξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκαλύπτει νέα επιστημονική μελέτη για τους ανθρώπους που καπνίζουν ή έχουν Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια.

Οι άνθρωποι που καπνίζουν ή έχουν Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές και θάνατο μετά από λοίμωξη Covid-19, η οποία προκαλείται από το νέο κορονοϊό SARS-CoV-2, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL), που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό PLoS One, αξιολόγησαν 15 πρόσφατες δημοσιευμένες μελέτες που αφορούσαν συνολικά περίπου 2.500 ασθενείς με Covid-19, από τους οποίους το 9% ήταν καπνιστές και το 2% είχαν διαγνωσμένη ΧΑΠ.

Η μελέτη (μετα-ανάλυση) υπολόγισε ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ έχουν 63% μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρή Covid-19 και 60% μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου, ενώ ασθενείς χωρίς ΧΑΠ έχουν αντίστοιχα μεγαλύτερο κίνδυνο κατά 33% και 55%.

Οι νυν καπνιστές είναι 1,45 φορές πιθανότερο να έχουν σοβαρή Covid-19 σε σχέση με τους πρώην και τους μη καπνιστές. Το 22% των τωρινών καπνιστών που νόσησαν με Covid-129, είχαν σοβαρές επιπλοκές, ενώ και η θνητότητα τους ήταν μεγαλύτερη (38%).

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι (το 14% του παγκόσμιου πληθυσμού) καπνίζουν, ενώ 251 εκατομμύρια πάσχουν από ΧΑΠ.