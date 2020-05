Οικονομία

Πετρέλαιο θέρμανσης: νέα παράταση στη διάθεση του

Η νέα παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω της αυξημένης ζήτησης.

Το Υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, δίνει νέα παράταση στη δυνατότητα αγοράς πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Η σχετική προθεσμία έληγε στις 15 Μαΐου και με την υπουργική απόφαση παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου.

Η νέα παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω της αυξημένης ζήτησης και για να διευκολυνθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι καταναλωτές να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης σε χαμηλή τιμή.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο μέτρο θα ενισχύσει την αγορά καυσίμων, που έχει πληγεί από τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.