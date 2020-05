Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Προσωρινό το μέτρο για τα τραπεζοκαθίσματα

Μέχρι πότε θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις για την εστίαση και την δυνατότητα επέκτασης του χώρου. Τι είπε για τα δημοτικά τέλη και τις εργασιακές σχέσεις στο Δημόσιο.

Το πιο πιθανό είναι ότι οι ρυθμίσεις για την εστίαση και η δυνατότητα επέκτασης του χώρου που καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα να ισχύσουν μέχρι το τέλος του χρόνου, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός Εσωτερικών, μιλώντας στο Open, σημείωσε ότι «πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο που αφορά στην δύσκολη μεταβατική περίοδο, για ορισμένους μήνες, ενδεχομένως μέχρι το τέλος του χρόνου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επαγγελματίες της εστίασης, για να κρατηθούν οι θέσεις εργασίας».

Σχετικά με τη ρύθμιση είπε ότι θα υπάρχει πρόβλεψη να μείνουν ανοικτοί διάδρομοι (γύρω στο 1.80 μ.) και πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ακόμα θα δίνεται η δυνατότητα στους δήμους για πεζοδρομήσεις όπως επίσης και να μειώσουν κατά 50% τα τέλη σε εκείνα τα καταστήματα που δεν έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τους εξωτερικούς χώρους που χρησιμοποιούν. Σε κάθε περίπτωση η επέκταση θα γίνεται χωρίς αύξηση των δημοτικών τελών.

Αναφερόμενος στις εργασιακές σχέσεις στο δημόσιο, επανέλαβε ότι δεν υπάρχει στα σχέδια της κυβέρνησης πλάνο για μειώσεις στους μισθούς. Αναφέρθηκε στις διευκολύνσεις που έγιναν στο διάστημα της πανδημίας στους εργαζομένους στο δημόσιο και έδωσε έμφαση στην καθιέρωση της τηλεργασίας, η οποία θα καθιερωθεί «με θεσμικό τρόπο» κυρίως στη διοίκηση, στα οικονομικά και λογιστικά του δημοσίου. Η θεσμοθέτηση, όπως είπε, δεν θα γίνει γρήγορα καθώς απαιτείται μελέτη και δεν πρέπει να γίνει σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων. «Γενικά θα έλεγα ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι αξίζει να καταβάλουν ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες και να κερδίσουν σε κύρος. Οι δημόσιοι υπάλληλοι απολαμβάνουν τη μονιμότητα στη δουλειά τους και οι πολίτες πρέπει να νιώθουν ότι εργάζονται για το καλό του συνόλου και περισσότερο από όσο πρέπει. Αυτή η κυβέρνηση θα είναι δίκαιη με όλους», τόνισε.