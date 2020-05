Κοινωνία

“Παράβαση της εβδομάδας”: οι πρωταθλητές σε πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα

Μαζί με την άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία, ήρθαν οι έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη την χώρα.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο πλαίσιο του στοχευμένου προγράμματος «παράβαση της εβδομάδας», που σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση των «επικίνδυνων» τροχονομικών παραβάσεων, σε όλη την επικράτεια.

Την προηγούμενη βδομάδα 4 έως 10 Μαΐου 2020 κλιμάκια αστυνομικών των Υπηρεσιών Τροχαίας, ενημέρωσαν τους οδηγούς και πραγματοποίησαν σχετικούς ελέγχους, “δίνοντας προτεραιότητα” στις παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα και στη μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά την μεταφορά παιδιών.

Στο πλαίσιο αυτό, από 957 συνεργεία Τροχαίας που συγκροτήθηκαν σε όλη την χώρα, ελέγχθηκαν συνολικά 17.320 οχήματα και βεβαιώθηκαν 3.309 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα και 62 παραβάσεις για μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά την μεταφορά παιδιών.

Οι περισσότερες παραβάσεις σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης 341, της Αττικής 270, της Πιερίας 269, των Σερρών 210, της Κορινθίας 207 και της Κοζάνης 144.