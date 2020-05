Υγεία - Περιβάλλον

Απόσυρση πλαστικών μιας χρήσης: Οι προτάσεις αγοράς και πολιτών στο ΥΠΕΝ

Ενόψει της ενσωμάτωσης της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία τον Ιούνιο του 2020.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υλοποιεί την πολιτική του δέσμευση για την απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης με σχέδιο δράσης ακούγοντας τόσο την ελληνική αγορά όσο και τους πολίτες.

Το νομοσχέδιο που θα ενσωματώνει τη σχετική κοινοτική Οδηγία θα κατατεθεί, σύμφωνα με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Στόχος είναι να τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2021. Στο μεταξύ, θα έχει δοθεί όλος ο χρόνος στην αγορά για την αναγκαία προσαρμογή.

Το ΥΠΕΝ ολοκλήρωσε μέσω τηλεδιασκέψεων και ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου έναν ευρύ κύκλο διαβουλεύσεων με 44 παραγωγικούς φορείς από 10 κλάδους της οικονομίας που σχετίζονται με την κατασκευή και την κατανάλωση πλαστικών εκπροσωπώντας πάνω από 6.000 επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Αντικείμενο της διαβούλευσης του ΥΠΕΝ ήταν να δοθεί στους ενδιαφερόμενους και το κοινό η δυνατότητα να τοποθετηθούν για τον τρόπο εφαρμογής της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας σχετικά με την απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης.

Όπως άλλωστε έχει διαμηνύσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, στόχος είναι να μην αιφνιδιαστούν η αγορά και οι πολίτες, αλλά να τεθεί σε εφαρμογή ένας ρεαλιστικός και ολοκληρωμένος σχεδιασμός που θα επιφέρει απτά και θετικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα.

Τα συμπεράσματα της διαβούλευσης

Υποβλήθηκαν 395 προτάσεις από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Μεταξύ αυτών και οι ακόλουθες:

1. Η εκπόνηση ενός ειδικού σχεδίου δράσης για τα πλαστικά μιας χρήσης που θα αποτελεί τον Οδικό Χάρτη των επιχειρήσεων για την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις. Να σημειωθεί ότι ήδη το ΥΠΕΝ επεξεργάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης

2. H υιοθέτηση συστήματος ανταμοιβής στους καταναλωτές για τις πλαστικές φιάλες, ενισχύοντας έτσι την ανακύκλωση.

3. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών: α)για τις νέες καθημερινές τους συνήθειες που θα αλλάξουν από τον Ιούλιο του 2021 καθώς και για β) τις εναλλακτικές τους επιλογές έναντι των πλαστικών μιας χρήσης.

Υπογραμμίζεται ότι τώρα ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος διαβουλεύσεων, καθώς η ανταλλαγή απόψεων με την αγορά και τους πολίτες έχει ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2019,με πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ και με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Κ. Λασκαρίδη.