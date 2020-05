Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα αιτήσεων για το επίδομα παιδιού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης...

Τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 14 Μαΐου θα κλείσει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων Α21 για το επίδομα παιδιού 2020, όπως συμβαίνει πριν από κάθε πληρωμή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μετά τα μεσάνυχτα της 14ης Μαΐου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και η καταβολή της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2020. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού, θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η δεύτερη διμηνιαία δόση του 2020 (για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο) θα καταβληθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, όπως έχει καθιερωθεί.