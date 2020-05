Κόσμος

Τουρκία: η συμφωνία με τη Λιβύη ενίσχυσε την παρουσία μας στη Μεσόγειο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας δηλώνει πως ο κορονοϊός δεν πρόκειται να εμποδίσει τις γεωτρήσεις της χώρας του στην Ανατολική Μεσόγειο!

Η Τουρκία δεν θα αναστείλει τις δραστηριότητες γεώτρησης στην Ανατολική Μεσόγειο παρότι οι τιμές ενέργειας έχουν πέσει σε ιστορικά επίπεδα λόγω της νέας πανδημίας κορονοϊού, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Φατίχ Ντονμέζ, σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ. «Θα συνεχίσουμε τα προγράμματα εργασίας μας στις δικές μας περιοχές μας σύμφωνα με τις αδειοδοτήσεις που μας έχουν γίνει από την "ΤΔΒΚ"», όπως αποκάλεσε τα κατεχόμενα.

Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι οι τιμές πετρελαίου, μετά τις πρόσφατες διακυμάνσεις που προκάλεσαν πτώση έως και 50%, αναμένεται να αυξηθούν και πάλι όταν οι χώρες του OPEC με επικεφαλής την Σαουδική Αραβία και άλλες πετρελαιοπαραγωγικές χώρες όπως η Ρωσία, σταματήσουν τον πόλεμο των τιμών. «Οι γεωτρήσεις χρειάζονται πολύ χρόνο. Αν διακοπούν, θα διαταραχθεί το πλάνο εργασίας για τουλάχιστον δύο χρόνια. Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας χωρίς να χάνουμε χρόνο» είπε ο Ντονμέζ.

Σχολιάζοντας την απόφαση αναβολής των γεωτρήσεων από την ExxonMobil και την ENI-Total ανοικτά της Κύπρου, είπε ότι «οι χρηματοοικονομικές δυσκολίες που βιώνουν τα κράτη και οι εταιρείες έχουν δείξει για άλλη μια φορά ότι η πιο οικονομική και λογική επιλογή για το άνοιγμα των αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο προς τον υπόλοιπο κόσμο είναι η διαδρομή μέσω Τουρκίας».

Ο Ντονμέζ αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, λέγοντας ότι «έχει ενισχύσει την παρουσία μας στην Ανατολική Μεσόγειο», πως «οι εργασίες αδειοδότησης στις περιοχές δικαιοδοσίας μας συνεχίζονται» και όταν ολοκληρωθούν θα ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες στην περιοχή.