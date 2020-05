Υγεία - Περιβάλλον

Ενίσχυση του ΕΟΔΥ με Κινητές Ομάδες γιατρών και νοσηλευτών

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και του Προέδρου του ΕΟΔΥ Π. Αρκουμανέα

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής αποφάσισαν να συνδράμουν εξειδικευμένα και ενισχυτικά το έργο του ΕΟΔΥ και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης 2014-2020 για την ιατρική φροντίδα και συλλογή βιολογικού υλικού κατ΄ οίκον για τον κορονοϊό.

Ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια ενισχύουν τις Κινητές Ομάδες ΕΟΔΥ με 8 εξειδικευμένες κινητές ομάδες ιατρών και νοσηλευτών, τις οποίες παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Γ. Πατούλης και ο Π. Αρκουμανέας υπέγραψαν Σύμφωνο, που επικυρώνει τη συνεργασία Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής και Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Σε πρώτη φάση έχουν ενεργοποιηθεί 8 από τις συνολικά 15 Κινητές Ομάδες Επίσκεψης στο Σπίτι (KOEΣ), οι οποίες είναι στελεχωμένες από εξειδικευμένους Ιατρούς (Πνευμονολόγους, Παθολόγους Γενικούς Ιατρούς και Καρδιολόγους).

Όπως έγινε γνωστό το εν λόγω ιατρικό προσωπικό, το οποίο θα συνοδεύεται από Νοσηλεύτριες ΠΕ, ΤΕ σε συνεργασία με το τηλεφωνικό κέντρο 1110 του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής, θα επισκέπτεται με τις αναγκαίες προφυλάξεις τα ύποπτα περιστατικά, για νόσο Covid-19 και θα προβαίνει σε λήψη δείγματος ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος. Το προσωπικό έχει ήδη εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης αποστολής. Την υλοποίηση του έργου κάνει ο δρ. Π. Ευσταθίου Συντονιστής της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων της Περιφέρειας.

Στην παρουσίαση, εκτός από τον Πρόεδρο του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη και τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ Π. Αρκουμανέα, συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θ. Βαθειώτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Β. Γιαννακόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του ΙΣΑ Φ. Πατσουράκος, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΣΑ Σ. Τσούκαλος, ο Συντονιστής της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων της Περιφέρειας Π. Ευσταθίου, ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. του ΙΣΑ Γ. Κεχρής και το μέλος του Δ.Σ. του ΙΣΑ Σ. Προβατάς.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής και Γ. Πατούλης δήλωσε :

«Σήμερα η Περιφέρεια Αττικής και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θέτουν στη διάθεση του Ε.Ο.Δ.Υ., την κοινή τους δράση το Επιχειρησιακό Σχέδιο «ΕΡΜΗΣ». Στόχος αυτής της δράσης είναι μετά από συνεννόηση με τον Ε.Ο.Δ.Υ. να εξεταστούν ευπαθείς ομάδων και να συλλεγούν επιδημιολογικά δεδομένα στο πλαίσιο της παρακολούθησης της πορείας της δημόσιας υγείας. Θα συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του Covid-19. Τελικός σκοπός μας είναι η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας της πατρίδας μας.

Θα ήθελα να συγχαρώ την προσπάθεια του ΕΟΔΥ, του Υπ. Υγείας και της Κυβέρνησης όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Περιφέρεια και ΙΣΑ είμαστε στο πλευρό τους. Σήμερα τους παρέχουμε ένα δίκτυο εξειδικευμένων γιατρών και νοσηλευτών πανεπιστημιακής και τεχνικής εκπαίδευσης προκειμένου να μπει στη μάχη για την καλύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας. Μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να βγούμε με τα λιγότερα δυνατά τραύματα συγκριτικά με άλλες χώρες. Έχουμε όμως δρόμο μπροστά μας για να βγούμε στην κανονικότητα. Είμαστε εδώ παρόντες για να στηρίξουμε στην πράξη αυτή την εθνική προσπάθεια».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Π. Αρκουμανέας δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που έχει κάνει ο ΕΟΔΥ, το Υπουργείο Υγείας αλλά και ολόκληρη η χώρα, είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι γεγονός ότι, όλο αυτό το διάστημα είχαμε συμμάχους πολλούς και καλούς όπως την Περιφέρεια Αττικής με την οποία έχουμε συνεργαστεί ήδη στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού με μεγάλη επιτυχία και είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα.

Σήμερα είμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας στο πλαίσιο του προγράμματος των κινητών ομάδων του ΕΟΔΥ. Οι εξειδικευμένες κινητές μονάδες που προσφέρονται με τον κατάλληλο εξοπλισμό τα οχήματα, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές θα βοηθήσουν να είμαστε δίπλα στους πολίτες Αττικής. Στη δράση αυτή είναι δίπλα μας ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Περιφερειάρχης Αττικής και αυτό μας δίνει ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Θα συνεργαστούμε ώστε το εξειδικευμένο δυναμικό να έχει περισσότερες επιχειρησιακές δυνατότητες».

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, στους χορηγούς VODAFON και ΠΛΑΙΣΙΟ για τους ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς, στις εταιρίες παραχώρησης οχημάτων, ALD Automotive Α.Ε, leasing Arval Hellas και την Volvo Car Ελλάς. Όπως επισημάνθηκε «είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο το γεγονός ότι έχουμε κοντά μας επιχειρήσεις που αποδεικνύουν έμπρακτα το κοινωνικό τους πρόσωπο προάγοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και την ανθρωπιά σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Ευχόμαστε πως η πράξη σας θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για όλους».