Πολιτική

Σχολεία: τι θα ισχύσει για τις κάμερες και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την ειδική ρύθμιση για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θα εγκατασταθούν κάμερες στις τάξεις και θα γίνεται καταγραφή;

«Όταν η Πολιτεία προβλέπει τη δυνατότητα για ορισμένους μαθητές να μείνουν εκτός σχολείου για προληπτικούς λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, είναι και αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνήσει για την πρόσβαση των μαθητών αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία εξ αποστάσεως» δήλωσε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, σχετικά με το ζήτημα της ρύθμισης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση που νομοθετήθηκε πρόσφατα, και με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής, είχαν τηλεδιάσκεψη με αντιπροσωπεία του ΔΣ της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, παρουσία της νομικής συμβούλου της Ομοσπονδίας, προκειμένου να τεθούν επί τάπητος οι προβληματισμοί της ΔΟΕ σχετικά με την εφαρμογή της ρύθμισης. Σύμφωνα με το υπουργείο, με τη σημερινή ανακοίνωσή της, η Αρχή «αποσαφήνισε ότι είναι καταρχήν νόμιμος ο σκοπός της ταυτόχρονης διδασκαλίας σε μαθητές με φυσική παρουσία και σε άλλους μαθητές με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στην πρόσφατη ρύθμιση, ότι το υπουργείο Παιδείας είχε συμβουλευθεί την Αρχή πριν τη διαμόρφωση της ρύθμισης και ενσωμάτωσε συγκεκριμένες προτάσεις της». Όπως ενημέρωσε το υπουργείο, αναμένεται Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα οριστούν, μεταξύ άλλων, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της διάταξης, καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων πρωτίστως μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και τυχόν άλλων ενδιαφερομένων.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την ειδική ρύθμιση για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση;

Προβλέπει εκτενέστερο θεσμικό πλαίσιο για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ιδιαίτερα δε τώρα, που προχωρά η σταδιακή επαναλειτουργία σχολείων, με δυνατότητα για κάποιους μαθητές να απουσιάζουν για συγκεκριμένους λόγους. Ειδικότερα:

- Προβλέπεται, όπως είχε αναγγελθεί, η δυνατότητα ταυτόχρονης διδασκαλίας σε μαθητές που συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε μαθητές που συμμετέχουν εξ αποστάσεως, σε περίπτωση επιδημικής νόσου (όπως αυτή που βιώνουμε τώρα λόγω του κορωνοϊού COVID-19).

- Επιπλέον, προβλέπεται σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, η δυνατότητα συνολικής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, για όσο διαρκεί η έκτακτη ή απρόβλεπτη συνθήκη (π.χ. σε περίπτωση φυσικών καταστροφών).

Ως εξαιρετική διάταξη, η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θεσπίστηκε και στη χώρα μας ώστε να μετριαστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις σε περιπτώσεις υγειονομικής κρίσης ή άλλης έκτακτης ανάγκης.

Εκτός από τις γενικές ρυθμίσεις για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση όταν προβλέπεται έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός, η ρύθμιση προβλέπει και τη δυνατότητα ταυτόχρονης διδασκαλίας σε μαθητές με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως σε ειδικές περιστάσεις. Γιατί εισάγεται η συγκεκριμένη ρύθμιση;

Η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές, που συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε άλλους που απουσιάζουν και συμμετέχουν εξ αποστάσεως μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, προβλέπεται αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις επιδημικών νόσων. Στόχος του υπουργείου, όπως αναφέρει, είναι «να μην μείνει κανείς μαθητής πίσω», να μην αποκοπούν δηλαδή από την εκπαιδευτική διαδικασία, οι μαθητές εκείνοι που πρέπει να παραμείνουν σπίτι: «Να μην τιμωρηθούν, επειδή προστατεύουν την υγεία τη δική τους, των οικογενειών τους, του κοινωνικού συνόλου, παραμένοντας εκτός σχολικής αίθουσας, ακολουθώντας τις συστάσεις των ειδικών. Χωρίς την επιλογή της ζωντανής μετάδοσης, μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές μπορεί να μείνουν μήνες αποκομμένοι από κάθε μαθησιακή διαδικασία», τονίζει το υπουργείο.

«Όταν η Πολιτεία προβλέπει τη δυνατότητα για ορισμένους μαθητές να μείνουν εκτός σχολείου για προληπτικούς λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, είναι και αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνήσει για την πρόσβαση των μαθητών αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία εξ αποστάσεως», επισημαίνει.

Υποκαθίσταται η δια ζώσης διδασκαλία;

Όχι. Το υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία. «Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ανάγκης σε έκτακτες περιπτώσεις, ώστε να μην αποξενωθούν οι μαθητές από τη μαθησιακή διαδικασία για το διάστημα κατά το οποίο επικρατούν οι ανωτέρω έκτακτες συνθήκες», σημειώνει.

Προβλέπεται βιντεοσκόπηση του μαθήματος μέσα από την τάξη;

Όχι. Όπως τονίζει το υπουργείο, η διάταξη προβλέπει ότι στις περιπτώσεις αυτές επιδημικής νόσου, επιτρέπεται μόνο η ζωντανή μετάδοση ήχου και εικόνας σε πραγματικό χρόνο, για όσο διαρκεί η διδασκαλία, με αποκλειστικούς αποδέκτες τους μαθητές. Απαγορεύεται ρητά η καταγραφή και η αποθήκευση του παραδιδόμενου μαθήματος.

Θα εγκατασταθούν κάμερες στις τάξεις και θα γίνεται καταγραφή;

Όχι. Καμία εγκατάσταση κάμερας δεν θα γίνει στις τάξεις, ξεκαθαρίζει το υπουργείο. Θα χρησιμοποιείται απλός φορητός ηλεκτρονικός εξοπλισμός, όπως αυτός που χρησιμοποιείτο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δηλαδή υπολογιστής, τάμπλετ, κινητό, όποια συσκευή διατίθεται, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της σύνδεσης του εκπαιδευτικού με τους μαθητές του για το συγκεκριμένο σκοπό. Οι μαθητές θα μπορούν να συνδέονται και μέσω σταθερού τηλεφώνου, με αστική χρέωση.

Μπορεί να συνδεθεί ψηφιακά οποιοσδήποτε με τη φυσική τάξη;

Όχι, ο σύνδεσμος μέσω του οποίου συνδέονται οι μαθητές που μένουν σπίτι για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, δίδεται αποκλειστικά σε αυτούς από τον εκπαιδευτικό. Προ της σύνδεσης των εν λόγω μαθητών με την τάξη, ο εκπαιδευτικός πρέπει πρώτα να τους επιτρέψει την είσοδο στην πλατφόρμα. Ο εκπαιδευτικός έχει τον πλήρη έλεγχο των εισερχόμενων συμμετεχόντων και όλης της διαδικασίας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Τίθεται ζήτημα προσωπικών δεδομένων των μαθητών;

Για τη διασφάλιση της προστασίας τυχόν προσωπικών δεδομένων, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ξεκαθαρίζει και καθησυχάζει ότι έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα. «Η διάταξη διαμορφώθηκε μετά από διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ενσωματώνει περισσότερες εγγυήσεις ακόμη και από αυτές που απαιτεί το ενωσιακό δίκαιο και η ελληνική νομοθεσία», αναφέρει το υπουργείο. Επιπλέον, η λήψη θα εστιάζει μόνο στον πίνακα ή/και τον εκπαιδευτικό, και όχι στους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός διατηρεί τη δυνατότητα σίγασης της φωνής μαθητή, ή ακόμα και διακοπής της μετάδοσης, εάν το κρίνει απαραίτητο.

Είναι υποχρεωτική η ταυτόχρονη μετάδοση του μαθήματος από την τάξη μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην περίπτωση της επιδημικής νόσου;

Η ρύθμιση προβλέπει τη δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση τεχνολογίας για ταυτόχρονη μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό. Όπως προαναφέρθηκε, η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές που συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε άλλους που απουσιάζουν και συμμετέχουν εξ αποστάσεως, προβλέπεται μόνο ως δυνατότητα, και μόνο σε περίπτωση επιδημικής νόσου.