Οικονομία

Moody's: υποβάθμιση outlook για πέντε ελληνικές τράπεζες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

O Moody’s αναθεώρησε σε σταθερές από θετικές τις προοπτικές του αξιόχρεου πέντε ελληνικών τραπεζών. Η εκτίμηση του οίκου αξιολόγησης για το ΑΕΠ.

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναθεώρησε σήμερα σε σταθερές από θετικές τις προοπτικές του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου (outlook) των καταθέσεων πέντε ελληνικών τραπεζών - της Alpha Bank, της Attica Bank, της Εθνικής Τράπεζας, της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς.

Σε ανακοίνωσή του, ο οίκος αναφέρει ότι επιβεβαίωσε όλες τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις των πέντε τραπεζών και προσθέτει ότι ο βασικός λόγος για την αλλαγή των προοπτικών είναι ότι περιμένει να καθυστερήσει η εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων τους για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού και της κερδοφορίας τους το 2020 - 2021 λόγω του αντίκτυπου της πανδημίας του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τον οίκο, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω του κορονοϊού όχι μόνο θα επηρεάσει αρνητικά τα ήδη αδύναμα κέρδη των ελληνικών τραπεζών, αλλά θα δυσχεράνει σημαντικά την ικανότητά τους να μειώσουν τα υψηλά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους (NPEs). Τα μέτρα στήριξης και η εποπτική ελάφρυνση θα αντισταθμίσουν σε κάποια έκταση τη δυσμενή επίπτωση στην ποιότητα των δανείων τους, προσθέτει ο Moody's. Επιπλέον, ο οίκος αναμένει μία περιορισμένη επιδείνωση των τραπεζικών κεφαλαίων, αλλά προβλέπει ότι θα παραμείνουν σε επίπεδο υψηλότερο από τις χαλαρωμένες απαιτήσεις των ρυθμιστικών Αρχών.

«Οι αναθεωρημένες προοπτικές λαμβάνουν επίσης υπόψη τις βελτιώσεις στη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα των τραπεζών, που είναι απίθανο να επηρεασθούν σημαντικά από την πανδημία», σημειώνει ο οίκος, ο οποίος θεωρεί ότι το ελληνικό ΑΕΠ είναι πιθανό να συρρικνωθεί κατά περίπου 5% το 2020 και να ανακάμψει με ένα ρυθμό αύξησης 4% το 2021.