Ένταση στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο (εικόνες)

Οξύνθηκαν τα πνεύματα μεταξύ διαμαρτυρόμενων και αστυνομικών, στο Σύνταγμα, έξω απο την Βουλή.

Ένταση μεταξύ δυνάμεων των ΜΑΤ και διαδηλωτών σημειώθηκε το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, κατά τη διάρκεια του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.

Οι διαδηλωτές προσπάθησαν να ανέβουν τα σκαλιά στον Άγνωστο Στρατιώτη, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις της Αστυνομίας να τους απωθήσουν.

Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας εν μέσω επιδημίας, κάνοντας λόγο για έλλειψη διάθεσης διαλόγου από την κυβέρνηση, ενώ οι διατάξεις του νομοσχεδίου για αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα αναμένεται να επιφέρει απολύσεις εκπαιδευτικών και συνολικά υποβάθμιση της Παιδείας.

Επιπλέον, από τις ομοσπονδίες ασκείται έντονη κριτική για την θέσπιση ηλικιακού ορίου στις τάξεις των ΕΠΑΛ, κάνοντας λόγο για εξώθηση των μαθητών από τη δημόσια εκπαίδευση στα ιδιωτικά ΙΕΚ.

Τροπολογία του υπουργείου Παιδείας προβλέπει απευθείας μετάδοση μαθημάτων από τις σχολικές τάξεις για τους μαθητές που θα λείπουν δικαιολογημένα από τα σχολεία, κάτι που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα. Μάλιστα, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, από το βήμα της Βουλής, τόνισε πως "η κυβέρνηση δεν κάνει ούτε βήμα πίσω στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση."