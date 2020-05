Πολιτική

Δένδιας: Αδιαπραγμάτευτη η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων

Οι τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο απασχόλησαν τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής.

«Η υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δεν είναι διαπραγματεύσιμο αγαθό», τόνισε ο Yπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, με αντικείμενο την ενημέρωση σε σχέση με την τουρκική παραβατικότητα και το σχέδιο του νέου Οργανισμού του Υπουργείου.

Όπως επεσήμανε ο κ. Δένδιας η Ελλάδα ενεργεί με «ψυχραιμία και αποφασιστικότητα» στην «κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα», που συμβαίνει τόσο στο Αιγαίο, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. «Η χώρα είναι προσηλωμένη πάντοτε στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα», προσέθεσε. «Αξιοποιούμε κάθε διπλωματικό μέσο και ευαισθητοποιούμε εταίρους και συμμάχους. Καθιστούμε όμως παράλληλα σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι η υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δεν είναι διαπραγματεύσιμο αγαθό», υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών. «Παρά τις όποιες επί μέρους διαφωνίες μας, επί των ουσιωδών γραμμών, οι Έλληνες είναι όλοι ενωμένοι», σημείωσε.

Όσον αφορά το Λιβυκό, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε το ΕΣΕΠ ότι η Ελλάδα θα είναι παρούσα στην επιχείρηση “Ειρήνη”, με ανάληψη και επιτελικών θέσεων, ενώ καθήκον της επιχείρησης είναι η απόλυτη εφαρμογή του εμπάργκο των όπλων. «Πιστεύουμε ότι η επιχείρηση αυτή είναι πολύ σημαντική για τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την επίλυση της λιβυκής κρίσης», σημείωσε.

Τέλος, έγινε συζήτηση για τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, για τον οποίο ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «φιλοδοξεί να δώσει εφόδια και φτερά στην ελληνική διπλωματία» και προσέθεσε ότι το Υπουργείο θα μπει επιτέλους στον 21ο αιώνα.

Γκιουλέκας: Όσο προκαλεί η Τουρκία, τόσο περισσότερο εκτίθεται

«Υπάρχουν κόκκινες γραμμές και υπάρχει μια βασική εθνική γραμμή: καμία ανοχή σε οποιαδήποτε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», επεσήμανε ο βουλευτής της ΝΔ και πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, Κώστας Γκιουλέκας μετά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. «Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις, αλλά πρέπει να ξέρει ότι όσο συνεχίζει να προκαλεί τόσο περισσότερο εκτίθεται και στη διεθνή κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σημείωσε. «Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε και να εκπέμψουμε ένα μήνυμα ότι όπως προσπάθησε να αιφνιδιάσει, αλλά αιφνιδιάστηκε στον Έβρο λίγο καιρό πριν, αυτό θα συμβεί αν και όπου επιχειρήσει κάτι ανάλογο».

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος ανέφερε ότι στο ΕΣΕΠ συζητήθηκαν η εισβολή των αμάχων στον Έβρο το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, τα επεισόδια από πλευράς της Τουρκίας στον ελληνικό εναέριο χώρο, οι γεωτρήσεις που προσπάθησε να κάνει η Τουρκία στην Κυπριακή ΑΟΖ. Συζητήθηκε ακόμη ο νέος Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών, το Λιβυκό, τα Βαλκάνια και η ευρωπαϊκή τους πορεία και η ευρύτερη κατάσταση της Ανατολικής Μεσογείου.

Κατρούγκαλος: Κενό στρατηγικής και εσωτερικές κυβερνητικές αντιφάσεις στην εξωτερική πολιτική

Για κενό στρατηγικής και εσωτερικές κυβερνητικές αντιφάσεις σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, έκανε λόγο ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος. «Διαπιστώνουμε ένα στρατηγικό κενό, μια έλλειψη ενεργητικής διπλωματίας, σαν να πορεύεται η εξωτερική πολιτική χωρίς πυξίδα», επεσήμανε ο κ. Κατρούγκαλος. «Δηλωτική αυτού του κενού συνεκτικής στρατηγικής, αλλά και των εσωτερικών κυβερνητικών αντιφάσεων, ήταν και είναι η αδικαιολόγητη ματαίωση της στρατιωτικής άσκησης “Καταιγίδα” για την οποία όλα τα κόμματα που τοποθετήθηκαν δήλωσαν ότι θεωρούν ανεπαρκείς τις εξηγήσεις της Κυβέρνησης», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι με τη σχετική δήλωση του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας «είναι σαν να φοβόμαστε να ανασάνουμε για να μη θεωρηθεί “casus belli” η αντίδρασή μας».

Όπως ανέφερε ο κ. Κατρούγκαλος, η αξιωματική αντιπολίτευση είναι υπέρ διπλωματικών λύσεων και θεωρεί τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ένα από τα θετικά βήματα προς μια κατεύθυνση διπλωματικής λύσης, όμως αυτά οφείλουν να είναι «συγκροτημένα, στοχευμένα, προετοιμασμένα». Ανέφερε δε, ότι είναι προϋπόθεση να λέγεται η αλήθεια στον ελληνικό λαό και να μην υπάρχει το φαινόμενο διαρροής σεναρίων, ιδίως από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα οποία μετά διαψεύδονται.

«Ζητάμε από την Κυβέρνηση να μην τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα, να περιμένουμε να εκδηλωθεί το επόμενο βήμα της τουρκικής επιθετικότητας για να αντιδράσουμε κατόπιν εορτής», σημείωσε. «Να καταστήσουμε την ελληνοτουρκική διαφορά, ευρωτουρκική. Δεν αξιοποιεί η κυβέρνηση το σημαντικό όπλο των κυρώσεων που της παρέδωσε η δική μας κυβέρνηση, ώστε να χαραχθούν από τώρα κόκκινες γραμμές για να μην ξαναεργαλειοποιηθεί το προσφυγικό και κυρίως για να μη δούμε τουρκικά πλοία νότια της Κρήτης».

Τέλος, ανέφερε ότι είναι θετική η συζήτηση για τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά με νεοφιλελεύθερες αποχρώσεις, όπως η πρόβλεψη ότι πρέπει να πληρώνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για τη χρήση υπηρεσιών της ελληνικής διπλωματίας, καθώς και με μια «οσμή» πελατειακών ρυθμίσεων.

Λοβέρδος: Χρειαζόμαστε κάτι πολύ περισσότερο από την απλή ανάλυση των προβλημάτων

«Η Ελλάδα, ως κυβερνητική πολιτική, απέναντι στην Τουρκία ειδικά, χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο από την απλή ανάλυση των προβλημάτων της ή τη συζήτηση για θεσμικά θέματα όπως ο Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών», επεσήμανε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Λοβέρδος, μετά την ολοκλήρωση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής.

Σακοράφα: Στόχος είναι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα να μην εξαρτώνται από τρίτους

«Η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας αμφισβητούνται και πλήττονται έμπρακτα από τη γειτονική χώρα», σημείωσε η βουλευτής του ΜέΡΑ25, Σοφία Σακοράφα. «Εμείς ως ΜέΡΑ25 αυτό που απαιτούμε και έχουμε σαν στόχο είναι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα να μην εξαρτώνται από τρίτους». Όπως επεσήμανε η κ. Σακοράφα, συζητήθηκε το θέμα της ΑΟΖ και με ποιες χώρες γίνεται συζήτηση, εάν θα δημιουργηθεί πρόβλημα με οποιαδήποτε εξόρυξη γύρω από τα Δωδεκάνησα. Τέλος, σημείωσε: «Θέσαμε το Παλαιστινιακό και το θέμα των αποζημιώσεων και ο κ. Υπουργός απάντησε δεόντως».

Μυλωνάκης: Άμεση σύγκληση του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών

«Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν απέδωσε καρπούς το ΕΣΕΠ», σημείωσε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Αντώνης Μυλωνάκης, και ζήτησε άμεσα να συγκληθεί ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. «Η κατάσταση με την Τουρκία συνεχώς επιδεινώνεται. Δε χωράει αμφισβήτηση και αμφιβολία ότι επιδιώκει καθημερινά θερμό επεισόδιο. Οι σχέσεις μας με τις βαλκανικές χώρες, κυρίως την Βουλγαρία, τη Σερβία και την Αλβανία έχουν φύγει από τον έλεγχό μας. Η Τουρκία προσπαθεί να συμμαχήσει μαζί τους». Ο κ. Μυλωνάκης επεσήμανε ότι πρέπει να τεθεί ένα δόγμα νέο απέναντι στην Τουρκία και να τεθούν “κόκκινες γραμμές”.