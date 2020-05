Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Reuters: Έκτακτη “συνδρομή” 2,4 δις για το εμβόλιο εξετάζει η Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να διαθέσει κεφάλαια ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να στηρίξει τα φαρμακευτικά εργαστήρια που επιχειρούν να ανακαλύψουν το ποθητό εμβόλιο για την πανδημία του κορονοϊού.

Tο Reuters, το οποίο (επικαλούμενο εσωτερικό έγγραφο της Κομισιόν) τονίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί επειδή μπορεί –όταν το ποθητό σκεύασμα ανακαλυφθεί– η παραγωγή των εμβολίων που θα ακολουθήσει να μην ανταποκρίνεται στην πολύ υψηλή ζήτηση που θα υπάρξει.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα είναι σε φάση ανάπτυξης περισσότερα από 90 εμβόλια κατά της νόσου, η οποία έχει οδηγήσει στον θάνατο τουλάχιστον 290.000 ανθρώπους παγκοσμίως. Οκτώ από τα εμβόλια αυτά βρίσκονται στη φάση της κλινικής δοκιμής. Όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί, η μεγάλης κλίμακας παραγωγή ενός επιτυχημένου εμβολίου μπορεί να είναι τόσο δύσκολη όσο και η ανάπτυξή του.

«Εφόσον η ικανότητα παραγωγής εμβολίων είναι περιορισμένη», η Ε.Ε. θα πρέπει να επινοήσει ένα σχέδιο για την αύξηση της παραγωγής και την αρχική διανομή μόνο σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πάντα το έγγραφο της Κομισιόν.

Η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδη φέρεται να διαβίβασε το εν λόγω σχέδιο την περασμένη εβδομάδα στους υπουργούς Υγείας της Ε.Ε., οι οποίοι το υποστήριξαν ευρέως, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη. Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί ακόμη η σχετική απόφαση.

Τα κεφάλαια αναμένεται να προέλθουν από το ταμείο υποστήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI) και θα χρησιμοποιηθούν για να αυξήσουν τη δυνατότητα παραγωγής εμβολίων στην Ευρώπη, καθώς και να προσφέρουν ασφάλιση αστικής ευθύνης σε φαρμακευτικές εταιρείες. Σημειώνεται πως η ασφάλιση αστικής ευθύνης θα καθιστούσε την παραγωγή εμβολίων λιγότερο επικίνδυνη για εταιρείες που ενδέχεται να εκτίθενται σε πολύ μεγάλο νομικό κόστος για αναποτελεσματικά εμβόλια ή απρόβλεπτες παρενέργειες (που αυξάνονται όταν τα φάρμακα αναπτύσσονται με βιασύνη).

Θα μπορούσαν επίσης να διατεθούν περισσότερα χρήματα για θεραπείες για τη νόσο COVID-19, για έρευνες και για «ασφαλή πρόσβαση σε ένα χαρτοφυλάκιο υποσχόμενων υποψήφιων εμβολίων», σύμφωνα πάντα με το εσωτερικό έγγραφο της Κομισιόν.