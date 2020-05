Πολιτική

Μητσοτάκης σε Πάπα Φραγκίσκο: Σας περιμένουμε στην Ελλάδα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας είχε ο Πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πάπα Φραγκίσκο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η παγκόσμια πρόκληση που συνιστά ο κορονοϊός και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή του.

Επίσης, με δεδομένο το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο του Πάπα Φραγκίσκου όσο και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για το περιβάλλον, συζήτησαν θέματα προστασίας του και ο Πρωθυπουργός ανέπτυξε την “πράσινη” ατζέντα της Κυβέρνησης, η οποία βρίσκεται, όπως ανέφερε, ψηλά στις προτεραιότητες της Ελλάδας.

Αναφορικά με την προστασία των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι πρόσφυγες, ο Ποντίφικας αναγνώρισε τις εξαιρετικές προσπάθειες που έχει κάνει η Ελλάδα ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Εξέφρασε ταυτόχρονα τη θλίψη του για το γεγονός ότι δεν έχουν ανταποκριθεί περισσότερες χώρες στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης ασυνόδευτων ανηλίκων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Ποντίφικα για την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και τόνισε ότι προσβλέπει στην επίσκεψή του στη χώρα μας, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε τους εορτασμούς των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, το 2021, και πρότεινε στον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, κατά την επόμενη επίσκεψή του στην Ελλάδα, να επισκεφθεί πόλεις που βρίσκονται στο επίκεντρο των πρώτων χρόνων του Χριστιανισμού, ακολουθώντας τα βήματα του Αποστόλου Παύλου.