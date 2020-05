Life

“The 2night Show”: Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση του να γίνει ηθοποιός αλλά και η ανεργία στο παρελθόν που τον οδήγησε στα πρόθυρα κατάθλιψης. Τι λέει για την οικογένειά του, την μητέρα του, αλλά και για τις γυμνές σκηνές στο «Suburra».