Life

Η Μπέτυ Λιβανού για την πορεία της στο μόντελινγκ, την υποκριτική και την τηλεπαρουσίαση (βίντεο)

Η αγαπημένη ηθοποιός εξηγεί στο «The 2night Show» γιατί δεν τα πηγαίνει καλά με τη δημοσιότητα, αποκαλύπτει τους λόγους που έγινε αγοραφοβική και αναφέρεται στη σχέση της με τον σύζυγό της, Γιώργο Πανουσόπουλο.