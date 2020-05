Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: κρίση ψυχικής υγείας λόγω του κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρκετές περιοχές του κόσμου, αλλά και κομμάτια της κοινωνίας είναι πιο ευάλωτα στο ψυχικό άγχος

Μια κρίση ψυχικής υγείας διαγράφεται καθώς εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι περιτριγυρισμένοι από θάνατο και ασθένεια και είναι αναγκασμένοι να μένουν απομονωμένοι, ενώ ωθούνται στη φτώχεια και το άγχος εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού, προειδοποίησαν ειδικοί υγείας του ΟΗΕ.

“Η απομόνωση, ο φόβος, η αβεβαιότητα, η οικονομική αναστάτωση, όλα αυτά προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν ψυχολογική αναστάτωση”, δήλωσε η Ντέμπορα Κέστελ διευθύντρια του τμήματος ψυχικής υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Παρουσιάζοντας έρευνα του ΠΟΥ και τις οδηγίες για την covid-19 και την ψυχική υγεία, η Κέστελ επεσήμανε είναι πιθανή μια άνοδος του αριθμού και της σοβαρότητας των ψυχικών ασθενειών, και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.

“Η ψυχική υγεία και η ευημερία ολόκληρων κοινωνιών επηρεάζεται από την κρίση αυτή, κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα”, δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η έκθεση του ΠΟΥ αναφέρει ότι αρκετές περιοχές του κόσμου, αλλά και κομμάτια της κοινωνίας είναι πιο ευάλωτα στο ψυχικό άγχος, περιλαμβανομένων των παιδιών και των νεαρών που είναι απομονωμένοι από τους φίλους και το σχολείο τους, όπως και των εργαζομένων στον τομέα της υγείας που βλέπουν χιλιάδες ασθενείς να προσβάλλονται και να πεθαίνουν από τον κορονοϊό.

Έρευνες και δημοσκοπήσεις που διεξάγονται ήδη δείχνουν τις επιπτώσεις της covid-19 στην ψυχική υγεία παγκοσμίως. Ψυχολόγοι αναφέρουν ότι τα παιδιά παρουσιάζουν άγχος, ενώ σε πολλές χώρες έχουν καταγραφεί αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης και στρες.

Η ενδοοικογενειακή βία παρουσιάζει άνοδο, ενώ οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν αυξημένες ανάγκες σε ψυχολογική υποστήριξη.

Το Reuters μετέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα συνεντεύξεις με γιατρούς και νοσηλευτές οι οποίοι δήλωσαν ότι είτε οι ίδιοι είτε συνάδελφοί τους αντιμετωπίζουν κρίσεις πανικού, άγχους, θλίψης, είναι ευερέθιστοι, πάσχουν από αϋπνία ή έχουν εφιάλτες.

Πέραν των γιατρών και των νοσηλευτών, ο ΠΟΥ σημειώνει ότι πολλοί άνθρωποι νιώθουν στρες από τις άμεσες επιπτώσεις της πανδημίας στην υγεία αλλά και λόγω της απομόνωσης, ενώ άλλοι φοβούνται ότι θα μολυνθούν από τον κορονοϊό, ότι θα πεθάνουν ή ότι θα πεθάνουν συγγενείς τους.

Εκατομμύρια άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με οικονομικές δυσκολίες, είτε επειδή έχουν χάσει τη δουλειά τους είτε επειδή κινδυνεύουν να την χάσουν, πρόσθεσε. Εξάλλου η παραπληροφόρηση και οι φήμες για ην πανδημία, αλλά και η αβεβαιότητα για τη διάρκειά της κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν άγχος για το μέλλον.

Η έκθεση του ΠΟΥ παρουσίασε και ένα σχέδιο δράσης που μπορούν να ακολουθήσουν οι κυβερνήσεις “για να απαλύνουν τα δεινά που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι και να περιορίσουν το μακροπρόθεσμο κοινωνικό και οικονομικό κόστος στην κοινωνία”.

Μεταξύ αυτών είναι οι μεγαλύτερες επενδύσεις στην ψυχική υγεία και η προσφορά “έκτακτων υπηρεσιών ψυχικής υγείας” μέσω τηλε- συνεδριών για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.