Γιαμαρέλλου: Δεν θα κολλήσει κορονοϊό όποιος κοινωνήσει

Πως σχολιάζει η λοιμωξιολόγος τις ενστάσεις των επιστημόνων.

Την πεποίθησή της ότι δεν μπορεί να μεταδοθεί ο κορονοϊός από τη Θεία Ευχαριστία, εξέφρασε για ακόμη φορά κατηγορηματικά η λοιμωξιολόγος, Ελένη Γιαμαρέλλου. Μάλιστα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε πως και η ίδια θα μεταλάβει την προσεχή Κυριακή χωρίς κανέναν απολύτως φόβο.



«Όποιος πάει να κοινωνήσει, άσχετα αν το πιστεύει ή δεν το πιστεύει, συμμετέχει στο μυστήριο. Επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος για κορονοϊό όπως και για κανένα άλλο μικρόβιο. Εδώ το ξέρετε ότι τότε που είχαμε τους λεπρούς στην Ελλάδα, οι ιερείς κοινωνούσαν τους λεπρούς μετά κοινωνούσαν άνθρωποι άλλοι και κανείς ποτέ δεν κόλλησε;», είπε η γνωστή λοιμωξιολόγος μιλώντας στον ΣΚΑΪ.



Επανέλαβε ότι πιστεύει ότι ο πιστός που κοινωνεί δεν μπορεί να κολλήσει κορονοϊό, αλλά «αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα πάει κάπου αλλού την άλλη ημέρα και θα κολλήσει και μπορεί να ενοχοποιεί το μυστήριο».



«Είναι κάτι που υπερβαίνει και τον νου μας και τις απόψεις μας και τις σκέψεις μας» πρόσθεσε η ίδια, ενώ και στην ερώτηση των δημοσιογράφων εάν υπερβαίνει και την υγεία μας η καθηγήτρια απάντησε: «Ασφαλώς και την υγεία μας. Σε προφυλάσσει και στην υγεία σου, ούτε συζήτηση».



Για τις ενστάσεις των επιστημόνων στην άποψη αυτή, η κ. Γιαμαρέλλου είπε ότι επειδή πρόκειται για μυστήριο, «δεν ισχύει η έννοια της επιστήμης».



«Εδώ δεν ισχύει η έννοια της επιστήμης. Είναι η έννοια του μυστηρίου. Η οποία είναι πάνω από την επιστήμη και επηρεάζει την επιστήμη. Επομένως ή πιστεύεις ότι συμμετέχεις στο μεγαλύτερο μυστήριο και δεν παθαίνεις τίποτα ή δεν πηγαίνεις να κοινωνήσεις αν φοβάσαι», είπε η κ. Γιαμαρέλλου.