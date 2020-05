Κοινωνία

Μετακινήσεις στα νησιά: Τι ισχύει για την Εύβοια

Διευκρινίσεις για τις μετακινήσεις προς την Εύβοια έδωσε το υπουργείο Ναυτιλίας.

Από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διευκρινίζεται ότι για την Εύβοια, από Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, οι οδικές μετακινήσεις θα είναι ελεύθερες, ενώ για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις ισχύει ό,τι και για τα υπόλοιπα νησιά.

Σε σημερινές του δηλώσεις στον ΣΚΑΪ ο Υπουργός Ναυτιλίας εξήγησε ότι, μέχρι νεοτέρας ισχύουν οι απαγορεύσεις για όλα τα νησιά, πλην της Κρήτης.

Εξαιρούνται οι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι που μεταβαίνουν σε εν λειτουργία καταστήματα στα νησιά, όχι όμως όσοι εργάζονται σε επιχειρήσεις που ακόμα δε λειτουργούν.

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης σημείωσε επίσης ότι, τα πλοία θα ξεκινήσουν τα ταξίδια τους με πληρότητα 50%, κάτι που θα αλλάξει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.