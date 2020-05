Κοινωνία

Αρχαιοκάπηλος πιάστηκε στα “πράσα” (εικόνες)

Ένα αρχαιολογικό θησαυρό έκρυβε σπίτι ένας άνδρας. Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την διάρκεια έρευνας.

Συνελήφθη, στον Άλιμο, από αστυνομικούς του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 44χρονος, με την κατηγορία ότι κατείχε προς διάθεση κινητά μνημεία σημαντικής ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης σχετικά με άτομο που κατέχει παράνομα αρχαία νομίσματα και αναζητά αγοραστές προκειμένου να τα πωλήσει, εντοπίστηκε ο 44χρονος στον Άλιμο και μετά από έρευνα βρέθηκε να κατέχει 26 αρχαία νομίσματα. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκε μεγάλος αριθμός αρχαίων νομισμάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 352 νομίσματα αρχαίας ελληνικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής και μεσαιωνικής εποχής, 1 αργυρό ινδικό νόμισμα, 1 θραύσμα, αργυρού αρχαίου ελληνικού νομίσματος, πιθανόν κοπή εβραϊκή, 2 αρχαίες αργυρές δραχμές βασιλέων Καππαδοκίας, 8 χάλκινα, αρχαία ελληνικά νομίσματα, ελληνιστικής εποχής, 2 χάλκινα νομίσματα, υστερο-ρωμαϊκής εποχής, 2 χάλκινα νομίσματα, βυζαντινής εποχής, 4 αργυρά νομίσματα, ρωμαϊκής εποχής, 4 χάλκινα νομίσματα, υστερο-ρωμαϊκής εποχής, 3 χάλκινα νομίσματα, βυζαντινής εποχής, 7 χάρτινες θήκες νομισμάτων, με χειρόγραφες περιγραφές αρχαίων νομισμάτων, 8 φύλλα χάρτου, διαφόρων μεγεθών, στα οποία αναγράφονται εντυπωμένα και χειρόγραφα χρονολογίες και ονομασίες Ρωμαίων, Βυζαντινών και Μεσαιωνικών αυτοκρατόρων και βασιλέων, 16 φύλλα χάρτου, στα οποία αναγράφονται περιγραφές νομισμάτων.

Τα συγκεκριμένα κατασχεθέντα αρχαία νομίσματα, επιδείχθηκαν σε αρμόδια αρχαιολόγο του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών, η οποία γνωμάτευσε ότι όλα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς και είναι σημαντικής, ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας. Τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα παραδοθούν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.