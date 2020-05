Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: η καραντίνα “καθάρισε” τον αέρα στην Κρήτη

Στο Ηράκλειο παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών σύμφωνα με την έρευνα.

Σημαντική μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) καταγράφηκε σε επτά ευρωπαϊκές πόλεις, κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων (lockdown) στις μετακινήσεις και στις οικονομικές δραστηριότητες λόγω της πανδημίας, όπως έδειξε ευρωπαϊκή μελέτη με συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Οι μειώσεις στις εκπομπές κυμάνθηκαν από 8% σε αστική περιοχή του Βερολίνου με σημαντικό ποσοστό βλάστησης, έως και πλέον του 75% στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης.

Η έρευνα που δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο του ICOS (Διεθνές Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης των Εκπομπών CO2), δείχνει ότι αν και αυτή η μείωση δεν είναι αρκετά ισχυρή για να είναι ανιχνεύσιμη σε πλανητική κλίμακα στην ατμόσφαιρα, σε τοπική κλίμακα μπορούν να παρατηρηθούν σημαντικές αλλαγές στις εκπομπές «αερίων του θερμοκηπίου».

Οι ευρωπαϊκές πόλεις που περιλαμβάνονταν στη μελέτη ήσαν το Ηράκλειο, η Βασιλεία στην Ελβετία, το Βερολίνο στη Γερμανία, η Φλωρεντία και το Πέζαρο στην Ιταλία, το Ελσίνκι στη Φινλανδία και το Λονδίνο στη Βρετανία. Οι πόλεις αυτές διαθέτουν μικρομετεωρολογικούς πύργους, με κατάλληλο εξοπλισμό, για απευθείας μέτρηση της ροής του CO2 από την αστική επιφάνεια στην ατμόσφαιρα.

Στη διεθνή ερευνητική ομάδα συμμετείχαν από το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ ο Δρ. Νεκτάριος Χρυσουλάκης, επικεφαλής του εργαστηρίου, και ο μεταδιδακτορικό ερευνητής δρ. Σταύρος Σταγάκης.

«Το μέγεθος της μείωσης των εκπομπών CO2 ποικίλλει στις διάφορες αστικές περιοχές που εξετάστηκαν, λόγω των διαφορετικών τοπικών χαρακτηριστικών και του διαφορετικού επιπέδου αυστηρότητας των περιοριστικών μέτρων σε κάθε χώρα. Όμως, σε όλες τις πόλεις, διαπιστώθηκε μια σαφής χρονική σύνδεση της μείωσης των εκπομπών και των περιορισμών στην κυκλοφορία. Στο Ηράκλειο παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών, καθώς ο μικρομετεωρολογικός πύργος του ΙΤΕ βρίσκεται σε μια περιοχή αμιγούς εμπορικής δραστηριότητας και έντονης κυκλοφορίας, παράγοντες που εξέλειπαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας», ανέφερε ο Δρ. Νεκτάριος Χρυσουλάκης.