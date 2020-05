Κοινωνία

Σπείρα ξάφριζε σπίτια με την… βοήθεια των οικιακών βοηθών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ρόλος «κλειδί» των οικιακών βοηθών και το αντικλείδι που δεν άφηνε ίχνος παραβίασης. Πάνω από 150.000 ευρώ η λεία τους. Πώς δρούσε η σπείρα.

Πολυμελής σπείρα αλλοδαπών, που κατηγορείται ότι διέπραξε περισσότερες από 30 διαρρήξεις - κλοπές σε οικίες, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, συνελήφθησαν, την Τετάρτη 13 Μαϊου, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, στις περιοχές Πατησίων, Κυψέλης, Κολωνού, Ηλιούπολης και Βριλησσίων, εννέα Γεωργιανοί, οκτώ άνδρες και μία γυναίκα, μέλη της σπείρας. Παράλληλα, συνελήφθη και ένας ομοεθνής τους, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν τρία εντάλματα, για παράνομη διακίνηση μεταναστών στη Βόρεια Ελλάδα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον εδώ και τρία χρόνια, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές από οικίες. Σημειώνεται, ότι πληροφορίες για τις οικίες που έμπαιναν στο στόχαστρό τους συνήθως τις λάμβαναν από οικιακές βοηθούς. Τα κλοπιμαία τα διέθεταν αμέσως σε διάφορους κλεπταποδόχους ή ενεχυροδανειστές, αποκομίζοντας μεγάλα οικονομικά οφέλη, ενώ ενημερώνονταν καθημερινά για τις μεταβολές και τις τιμές του χρυσού, προκειμένου να κερδίζουν όσα περισσότερα μπορούσαν. Σε μερικές περιπτώσεις μετέφεραν μέρος των αφαιρεθέντων αντικείμενων στη Γεωργία. Τα μέλη της σπείρας είχαν ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εξειδίκευση σχετικά με τους τύπους των κλειδαριών που κυκλοφορούν στην αγορά. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του τρόπου δράσης τους ήταν η χρήση ειδικά κατασκευασμένου εργαλείου - κλειδιού, το οποίο δεν άφηνε κανένα ίχνος παραβίασης.

Σε αστυνομικές έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες των δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: πλήθος κλοπιμαίων (κοσμήματα, ρολόγια, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δερμάτινα είδη, γυαλιά ηλίου, τσάντες, πορτοφόλια και άλλα αντικείμενα αξίας), 6.500 ευρώ, εξαρτήματα πυροβόλου όπλου και αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό και συναλλαγών με ενεχυροδανειστήρια.

Από την έως τώρα έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί τριάντα μία διαρρήξεις - κλοπές σε οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ όπως εκτιμά η Αστυνομία το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν οι δράστες, υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ, όλοι οι δράστες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ ορισμένοι εξ αυτών έχουν εκτίσει ποινές φυλάκισης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.