Κοινωνία

Ο κορονοϊός αλλάζει τα ταξίδια και τις μετακινήσεις (βίντεο)

Ανακουφισμένες οι αεροπορικές εταιρείες με τις συστάσεις της Κομισιόν. Τι θα γίνει με τα πλοία, τα ΚΤΕΛ και τα τρένα.​