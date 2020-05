Κοινωνία

Κεφαλονιά: Το Φισκάρδο όπως δεν το έχετε ξαναδεί (βίντεο)

Η κάμερα του ΑΝΤ1 κατέγραψε εικόνες με έρημους δρόμους σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.