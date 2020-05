Οικονομία

Γερμανικά αφιερώματα για διακοπές στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μονοπωλεί το ενδιαφέρον του γερμανικού Τύπου το θέμα των διακοπών στη χώρα μας.

Αμείωτο συνεχίζεται το ενδιαφέρον των γερμανικών ΜΜΕ για την Ελλάδα ως πιθανό προορισμό για το φετινό καλοκαίρι, λόγω κυρίως των καλών επιδόσεών της στη μάχη με τον κορονοϊό, αλλά και στην προσαρμογή του κλάδου του τουρισμού στις νέες ανάγκες.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις χώρες οι οποίες θα υποδεχθούν τουρίστες το φετινό καλοκαίρι σε σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Tagesspiegel.

Η εφημερίδα τονίζει ότι από την 1η Ιουλίου η Ελλάδα θα είναι έτοιμη να υποδεχθεί τουρίστες από το εξωτερικό, παραθέτει κάποια από τα μέτρα που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση για την προστασία από τον κορονοϊό σε ξενοδοχεία και παραλίες και αναφέρει ότι ο τουρισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός για την χώρα, η οποία «είχε αφήσει πίσω της την μεγάλη οικονομική κρίση».

Σε αντίστοιχο ρεπορτάζ που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου RTL, επισημαίνεται ότι η Ελλάδα πέρασε σχετικά ελαφρά την κρίση του κορονοϊού σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ως εκ τούτου βρίσκεται σε «πιο ασφαλή θέση» σε ό,τι αφορά πιθανά τουριστικά ταξίδια. Το ενδεχόμενο για «διακοπές στην Ελλάδα, λόγω του συγκριτικά χαμηλού αριθμού κρουσμάτων και της προσαρμογής του τουριστικού κλάδου στη νέα κατάσταση, είναι κατά την άποψή μας κάτι περισσότερο από πιθανό», αναφέρει στο ρεπορτάζ του ο σταθμός.

Η Ελλάδα αναφέρεται ως πιθανός τουριστικός προορισμός για τους Γερμανούς και σε αφιέρωμα στις καλοκαιρινές διακοπές που φιλοξενεί η Frankfurter Rundschau.