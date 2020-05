Αθλητικά

Super League: τι θα συμβεί σε περίπτωση κρούσματος σε ομάδα

Τι αποφασίστηκε για το αν θα πρέπει να μπει σε καραντίνα το σύνολο της ομάδας ή όχι.

Από το πρωί της προπερασμένης Τετάρτης (06/05) και την ιατρική τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στα μέλη της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής του Υφυπουργείου Αθλητισμού, τους εκπροσώπους του ΕΟΔΥ και τους γιατρούς των 14 ομάδων της Super League (παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη και του προέδρου της Λίγκας, Μηνά Λυσάνδρου), υπήρχε μία -αλλά πολύ βασική- «εκκρεμότητα», σ’ όλη αυτή τη διαδρομή για την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος:

Η απόφαση για τα μέτρα που θα ληφθούν σε περίπτωση κρούσματος κορονοϊού σε παίκτη/παίκτες ή μέλος μίας ομάδας. Θα έμπαινε σε καραντίνα μόνο ο παίκτης ή το μέλος της ομάδας (όπως π.χ. έχουν κάνει σε αρκετές περιπτώσεις στην Γερμανία κι άρχισαν να ακολουθούν και οι Ιταλοί); Θα έμπαινε σε καραντίνα 14 ημερών όλη ομάδα; Ή θα επιλεγόταν κάτι «ενδιάμεσο»;

Διότι από τη συγκεκριμένη απόφαση των υγειονομικών αρχών, θα καθοριζόταν σε μεγάλο βαθμό και η «διάθεση ψήφου» των ομάδων της Super League στη νέα τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας (18/05), για το αν θα προχωρήσει ως το τέλος η διαδικασία «επανεκκίνησης» της ποδοσφαιρικής σεζόν με τα πλέι-οφ/πλέι-άουτ και τα τρία ματς Κυπέλλου που απομένουν.

Όπως αποκαλύπτουν πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η απόφαση που πάρθηκε εντέλει μετά τη χθεσινή (Πέμπτη 14/05) σύσκεψη ανάμεσα στον ΕΟΔΥ και την Υ.Ε.Ε. και μεταφέρθηκε ήδη από το ίδιο βράδυ προς τον διευθυντή αγωνιστικού της Super League, Θεόδωρο Λάιο, ήταν εντέλει μία «ενδιάμεση», αλλά πλήρως στοιχειοθετημένη επιλογή:

-Σε περίπτωση ανίχνευσης επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης του ιού Covid-19, το άτομο που έχει προσβληθεί από τον ιό θα τεθεί σε κατ’ οίκον καραντίνα, ενώ η υπόλοιπη ομάδα θα μπει σε απομόνωση 5 ημερών, σε χώρο που θα είναι προκαθορισμένος είτε από τη διοργανώτρια αρχή (Super League), είτε από την ίδια την ομάδα. Μπορεί να είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο θα έχει δίπλα προπονητήριο ή το προπονητικό κέντρο της ομάδας, εφόσον έχει και ξενώνες, αλλά σίγουρα το περιβάλλον θα πρέπει να είναι «απομονωμένο». Και για 5 μέρες, κανείς δεν θα μπορεί να πάει στην οικεία του ή να μετακινηθεί από μόνος του κάπου αλλού.

-Κατά τη διάρκεια της πενθήμερης απομόνωσης, θα είναι εφικτό να προπονούνται οι παίκτες της ομάδας, αλλά μόνο με το συγκεκριμένο γκρουπ, το οποίο θα έχει «απομονωθεί». Δεν μπορεί δηλαδή να ενταχθεί σε αυτούς κι ένας παίκτης που ήταν εκτός αποστολής ή προπονήσεων πριν βρεθεί το κρούσμα.

-Επίσης σε αυτό το πενθήμερο, θα υπάρξουν δύο σειρές από ιατρικές εξετάσεων ανίχνευσης του ιού Covid-19 και τεστ αντισωμάτων σε όλο το γκρουπ της απομόνωσης. Οι εξετάσεις αυτές θα γίνονται την 3η και την 5η μέρα. Και αν είναι «καθαρές» και δεν έχει εμφανιστεί οποιοδήποτε άλλο σύμπτωμα της νόσου οι παίκτες θα μπορούσαν να επιστρέψουν σε μεικτές προπονήσεις και σε αγώνες, μετά από το «πράσινο φως» του ΕΟΔΥ.

-Τέλος, εάν δεν είναι εφικτός ο μοριακός έλεγχος (PCR), η σύσταση του ΕΟΔΥ και της Υ.Ε.Ε. είναι να επιστρέψουν οι ομάδες σε μεικτές προπονήσεις και αγώνες μετά από απομόνωση 7 ημερών κι αφού πρώτα επιβεβαιωθεί από τους γιατρούς πως δεν έχει εμφανιστεί κανένα άλλο σύμπτωμα κορονοϊού εντός της ομάδας.